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14:13 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Тосно» продолжает доверять тренеру команды Парфенову

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко назвал достойным выступление клуба в первой части чемпионата России по футболу, однако отметил, что выполнены не все задачи. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

После 20 туров новичок премьер-лиги располагается на 14-м месте в турнирной таблице — в зоне стыковых матчей — с 20 очками (5 побед и 5 ничьих). От идущего 12-м «Динамо» тосненцев отделяют 2 очка.

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«Не могу сказать, что клуб выполнил все поставленные [на “осеннюю” часть сезона] задачи, но, на мой взгляд, мы выступили достойно, — заявил Матюшенко. — Многие, наверное, и не ожидали от нас такого выступления. Это понятно: у нас нет технической базы, для тренировок — то в Москву выезжали, то в Санкт-Петербурге арендовали базу. Переход из ФНЛ (Футбольная национальная лига) в премьер-лигу — очень сложное дело: форсированные подготовка, формирование состава, адаптация, допускали грубейшие ошибки, которые прощаются в первой лиге, но наказываются в премьер-лиге».

«Есть трудности, но на это нельзя делать скидку. Будем анализировать и делать выводы», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Через несколько дней после поражения от «Зенита» (0:5) в матче 17-го тура чемпионата клуб принял решение расстаться с помощниками Парфенова — Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. Однако, как заверил Матюшенко, доверие к самому Парфенову сохраняется. «Кредит доверия к Парфенову остается. Будем вместе готовиться к сборам, нужно поработать над составом, понять, с кем мы будем прощаться, кого будем брать», — сказал он.

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«В этом сезоне нет тех, кто хочет вылететь»

Собеседник ТАСС отметил плотность в турнирной таблице чемпионата, в которой «Тосно» от идущей седьмой «Уфы» отделяют 7 очков.

«В этом сезоне нет команд, которые хотят вылетать, все будут стараться уцепиться за спасительную строчку в турнирной таблице, за последний волосок, чтобы остаться. Если в прошлом сезоне были “Томь” и “Оренбург”, которые шли на последних местах с большим отрывом, то в этом году такого не наблюдается. Проходных матчей априори нет, это делает чемпионата еще тяжелее. Каждая игра для нас, как последняя», — сказал Матюшенко.

Матюшенко сообщил, что команда выйдет из отпуска 10 января, пройдет медобследование в Санкт-Петербурге и 12-го отправится на сбор в Турцию. Срок окончания сбора и детали по второму сбору, как и возможные соперники по контрольным играм пока не определены.

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