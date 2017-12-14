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13:54 (мск), источник: Чемпионат.com

РФПЛ опубликовала расписание матчей на 21−23 тур

Стало известно расписание заключительной стадии российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/18, информирует пресс-служба лиги.

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат возобновится матчами 21-го тура.

21-й тур

2 марта (пятница)
«Анжи» — «Рубин» 19:30.

3 марта (суббота)
ЦСКА — «Урал» 14:00
«Зенит» — «Амкар» 16:30
«Краснодар» — «Ростов» 19:00.

4 марта (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» — «Тосно» 11:00
«Уфа» — «Динамо» 14:00
«Локомотив» — «Спартак» 16:30
«Арсенал» — «Ахмат» 19:00.

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22-й тур

9 марта (пятница)
«Амкар» — «Арсенал» 17:30.

10 марта (суббота)
«Уфа» — «Анжи» (14:00)
«Динамо» — «Краснодар» 16:30
«Тосно» — «Рубин» 19:00.

11 марта (воскресенье)
«Урал» — «Локомотив» 14:00
«Ахмат» — ЦСКА 16:30
«Ростов» — «Зенит» 19:00
«Спартак» — «СКА-Хабаровск» 19:00.

23-й тур

17 марта (суббота)
«СКА-Хабаровск» — «Урал» 11:00
«Арсенал» — «Ростов» 14:00
«Краснодар» — «Уфа» 16:30
«Анжи» — «Тосно» 19:00.

18 марта (воскресенье)
ЦСКА — «Амкар» 14:00
«Зенит» — «Динамо» 16:30
«Локомотив» — «Ахмат» 16:30
«Рубин» — «Спартак» 19:00.

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