Бил, бью и бить буду. Главные грубияны первой части сезона РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

10. Алексей Миранчук, «Локомотив»

33 фола в 20 матчах



Ещё в самом начале сезона судьи, болельщики и эксперты высказывались по поводу того, стоило ли удалять Алексея Миранчука в матче за Суперкубок со «Спартаком». Тогда полузащитник «Локо» жёстко въехал в ногу Денису Глушакову и чудом её не сломал. Такие эпизоды за Миранчуком водятся — когда надо поджать соперника, его порой несколько захлёстывает.

9. Александру Бурчану, «Арсенал»

33 фола в 20 матчах



Румын — ключевой игрок в центре поля «Арсенала». Его культура паса позволяет команде когда надо придержать мяч, а в другой ситуации быстро вывести его из обороны в атаку. Бурчану больше сосредоточен на созидании, но на позиции опорника порой приходится вступать в борьбу. Александру не обладает высокой скоростью и поэтому регулярно применяет тактические фолы.

8. Эрик Бикфалви, «Урал»

33 фола в 18 матчах



Другой румын, Бикфалви, — один из лучших игроков нашего чемпионата по поиску свободных зон и отрезанию соперника. Он очень грамотно читает игру и выбирает наилучшее продолжение атак. Неудивительно, что на нём чаще всего в нашем чемпионате фолят соперники — 78 раз в 18 играх, в среднем более 4 фолов за игру. Однако и сам Эрик порой любит нарушить правила — толкнуть соперника, жёстко вступить в отбор. Он всегда в центре событий, отсюда такое количество нарушений как с его стороны, так и со стороны соперников на нём.

7. Александр Головин, ЦСКА

34 фола в 17 матчах



Похожая история и у Александра Головина — он много работает с мячом, порой даже его передерживает, и частенько получает по ногам. Хав ЦСКА — 4-й в списке игроков РФПЛ, на которых чаще всего фолят. Однако оборонительных навыков молодому «армейцу» пока не хватает — он очень много передвигается по полю, но когда не успевает накрыть соперника, частенько лупит ему по ногам. Некоторые связывают такое количество фолов с проявлениями звёздной болезни. Однако Дмитрий Хомуха считает, что ЦСКА просто порой не может показывать футбол того качества, который от него ждут, и игроки компенсируют это самое качество самоотдачей и желанием. Порой чрезмерным.

6. Антон Соснин, «Динамо»

34 фола в 15 матчах



Соснин вместе с Самба Соу старается выжигать центр поля у «Динамо». Не обладая выдающимися навыками атакующей игры, Антон старается восполнить это большой беговой работой. Ему хватает резкости и выносливости, чтобы встречать соперника в центре поля. Но игроком топ-уровня Соснина не назовёшь, потому удивляться большому количеству фолов не стоит.

5. Януш Гол, «Амкар»

36 фолов в 20 матчах



Один из главных героев этого «Амкара» и человек, который с такой фамилией, казалось бы, создан для того, чтобы забивать. Тем не менее поляк — лидер пермской команды по фолам. Януш Гол играет ключевую роль в центре поля пермяков, носится от штрафной до штрафной, потому собирает фолы как при обороне своих ворот, так и при прессинге у чужих. Собственно, за такую самоотдачу его и любят.

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4. Александр Ерохин, «Зенит»

36 фолов в 18 матчах



Многие не понимают, зачем «Зениту» и сборной России вообще такой футболист, как Александр Ерохин. Не техничный, не особо подвижный, не лучшим образом играющий «на втором этаже», даже несмотря на высокий рост. Манчини и Черчесов ценят Ерохина за умение играть без мяча, вытягивание игроков соперника на себя и создание свободных зон для партнёров. Однако когда мяч оказывается в ногах у Александра, что-то путное получается далеко не всегда. Из-за невынужденных потерь в центре поля он вынужден часто вступать в отбор (67 попыток при 53% успешных). Итог — два нарушения правил в среднем за игру.

3. Самба Соу, «Динамо»

35 фолов в 14 матчах



Опорник «Динамо» собрал меньше нарушений правил, чем Ерохин, но фолит он чаще. Сторонники теорий заговоров могут строить предположения о любви Самба к фолам после того, как он рассказал, что в Россию ему посоветовал ехать не кто иной, как Веллитон. Однако на деле всё несколько прозаичнее. Соу — футболист, специализирующийся на отборах мяча, жёсткий и неуступчивый. Страшно представить, что бы творилось в центре поля «Динамо» без него.

2. Магомед Оздоев, «Рубин»

38 фолов в 19 матчах



Оздоев — один из самых критикуемых игроков «Рубина». Его упрекают за торможение игры и нежелание играть на обострение. С единоборствами у Магомеда тоже не всё идеально. Пока «Рубин» не может похвастать коллективным прессингом и отбором мяча, как это было в «Ростове» при Бердыеве. Потому опорники казанцев частенько оказываются один в один против нападающих соперника. Отсюда — большое количество нарушений правил.

1. Сильвестр Игбун, «Уфа»

54 фола в 19 матчах



Удивлены? Мы тоже. Игбун на позиции центрального нападающего умудрился собрать более 50 нарушений. На 16 больше, чем у идущего на втором месте опорника Оздоева! Слай набрал 8 очков по системе «гол+пас», неплохой показатель, но столько фолов — это чересчур. Понятно, что всё из-за чрезмерной работы локтями и попыток прессинговать нападающих соперника. Да и вообще грубость — черта Игбуна, вытекающая из его большого желания. В прошлом сезоне он замкнул десятку самых грубых игроков чемпионата, так что всё это не просто аномалия. По-другому Сильвестр играть не может.



P. S. Понтус Вернблум располагается на 11-й строчке с 32 фолами в 18 играх. Конечно, он мог оказаться и выше, если бы Виктор Гончаренко не переместил его в атаку, но факт остаётся фактом — хотя бы в плане цифр уже не первый год в РФПЛ хватает куда более грубых игроков.

Самые грубые по среднему количеству фолов на минуту времени

3. Александр Салугин, «Амкар»

5 фолов за 240 минут



Нападающий «Амкара», похоже, не особо любит, когда его обыгрывают. Салугин часто включается в прессинг, но частенько его заносит и он совершает необязательные фолы.

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2. Павел Погребняк, «Динамо»

4 фола за 24 минуты



История Погребняка в «Динамо» уже давно походит на затянувшийся несмешной анекдот, рассказываемый неумелым рассказчиком. За 20 туров Павел всего раз появился на поле — на 66-й минуте матча с «Тосно». Потолкался с защитниками, насобирал 4 нарушения, получил жёлтую карточку и со спокойной душой ушёл в раздевалку после финального свистка.

1. Борис Ротенберг, «Локомотив»

8 фолов за 11 минут



Защитник «Локо» провёл на поле всего 11 минут, но почти на каждой из них совершал фол на сопернике. Чаще всего делать это приходилось после того, как нападающий его обыгрывал, и, чтобы не допустить прорыва в свободную зону, Ротенбергу приходилось нарушать правила. Интересно, что ни за один фол он не получил жёлтой карточки.