Г. Иванов: Федун хочет похоронить футбол в стране и ездить вокруг Москвы?
Президент «Урала» Григорий Иванов выступает против сокращения команд в российской
Президент «Урала» Григорий Иванов выступает против сокращения команд в российской
Ранее с таким предложением выступил председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.
«Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?
Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был