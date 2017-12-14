Г. Иванов: Федун хочет похоронить футбол в стране и ездить вокруг Москвы?

«Я против предложения Федуна о сокращении РФПЛ до 14 команд. В его словах есть рациональное зерно, но уменьшение РФПЛ делать не стоит. Он хочет похоронить футбол в стране и ездить только вокруг Москвы? С учётом лимита у нас будет 84 футболиста, которые могут играть на высоком уровне. А где будут играть остальные?

Федун прав, когда говорит, что нужно зимой играть там, где тепло, чтобы игры были на хороших полях. В этом году у нас был форс-мажор — у нас проходил Кубок конфедераций, и футболисты поздно вернулись из сборной, потом такого не будет, и в конце ноября — начале декабря спокойно могут играть и «Краснодар», и «Ростов», и «Ахмат», и «Зенит» с его раздвижной крышей. По календарю надо думать и разговаривать — «Тосно» может арендовать «Крестовский», с «Амкаром» мы можем играть в одном туре в манеже. Всё это учитывать тяжело, я понимаю, но всё это можно сделать. Футболисты не должны играть в «-10» и «-15″, людям же некомфортно на стадионе», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.