Эмануэль Маммана: Все мечтают о «Барсе» и «Реале», а я счастлив в «Зените»
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о сборной Аргентины, «Зените» и жизни в России в интервью журналу Veja.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана рассказал о сборной Аргентины, «Зените» и жизни в России в интервью журналу Veja.
О ЧМ-2018 И АРГЕНТИНЕ.
Я надеюсь сыграть за сборную на чемпионате мира, хотя в команде много сильных защитников. Но, конечно, любое приглашение в сборную меня мотивирует. Это уникальные моменты в жизни, о которых никогда не забуду.
Группа Аргентины? Довольно сложная. Хорватия играет очень хорошо, исландцы очень много бегают, с Нигерией мы недавно встречались (Аргентина проиграла 2:4).
О СВОЕМ СТИЛЕ ИГРЫ.
В «Ривер Плейт» я начинал в полузащите, играл под 10 номером. Но потом в клубе поняли, что это не совсем моя позиция, подвинули в оборону, вот так и стал центральным защитником. Раньше я восхищался Пуйолем, который и оборонялся, и атаковал, и был настоящим капитаном. Теперь нравится, как играют Варан, Рамос и Пике.
О МЕССИ.
Тренироваться с лучшим в мире — это
Хорхе Сампаоли? Прекрасный тренер, любит, чтобы его команды играли в атакующий футбол. Иногда защитникам при таком стиле игры приходится непросто, но этот тренер обладает большими знаниями. Верю, что он выведет Аргентину на верный путь.
Фавориты ЧМ? Бразилия — главный кандидат на титул, в команде собраны великие футболисты. Как обычно в список фаворитов входит и Германия, она всегда сильна. Отмечу еще Францию и Бельгию, хотя многие говорят, что им ничего не светит.
ЖИЗНЬ В РОССИИ.
Я все еще узнаю город и команду. «Зенит» —
Карьерные планы? Сейчас сделал важный шаг вперед. Думаю только о «Зените». Но хочу продолжать двигаться вперед. Все мечтают о «Барселоне», «Реале», «Челси». А я счастлив здесь и хочу показать себя с лучшей стороны.
ОБЩЕНИЕ С РОССИЙСКИМИ ИГРОКАМИ.
Все меня хорошо приняли. Теперь уже могу сказать несколько слов
Уровень чемпионата? Когда я сюда переходил, многие отзывались не очень хорошо. Но считаю, что чемпионат сильный, много организованных команд, хороших футболистов. Я доволен.
Что касается фанатов, то здесь болеют немного не так, как в Южной Америке. В Аргентине у всех команд огромное число болельщиков. В России — только у топовых команд. У «Зенита» очень яркая поддержка, современный стадион, который всегда полон, и это прекрасно.