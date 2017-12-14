Сергей Прядкин: В стратегии развития предусмотрена возможность сокращения числа клубов в РФПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

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ГОТОВЫ КЛУБЫ В КОНЦЕ ЧЕМПИОНАТА ПРОВЕСТИ ТРИ МАТЧА НА ВЫЕЗДЕ?

— Что касается подхода к составлению календарю, то все очевидно, — говорит Прядкин. — Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле — вопросы с календарём есть, и их надо решать. Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец «Спартака», но получалось, что один клуб на определенном отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.

После 20 тура мне позвонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг — обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы все с коллегам проговорить, но не надо забывать о том, что в нынешнем формате чемпионата есть очередность «дома-выезд». Если мы меняем схему, тот же «Краснодар» зимой три подряд матча проведёт дома, а в весенней части, когда все решается — три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем непростые выезды.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕРКАМ — СХЕМА ИНТЕРЕСНАЯ.

— Что касается сокращения команд в лиге, — продолжает Прядкин. — В Стратегии развития российского футбола предусмотрена такая возможность — сократиться, привести в порядок финансовые показатели, инфраструктуру, повысить интерес болельщика.

А в дальнейшем лигу можно расширить. Этот вопрос рассматривался, но если руководитель одного из наших ведущих клубов поднял тему, обсудим ее еще раз.

По формуле, предложенной Леонидом Арнольдовичем, в части проведения 26 туров до зимнего перерыва, скажу так — можно играть в середине недели, но надо смотреть и на плотность европейского календаря — вторник-четверг зарезервированы для еврокубков. Что касается раздела по семеркам, то схема интересная, вариант неплохой, у нас однажды похожее деление применялось.

ПЕРЕМЕНЫ В ФОРМАТЕ КУБКА НЕОБХОДИМЫ.

— О необходимости реформирования Кубка России неоднократно заходила речь, — говорит Прядкин. — Эту реформу надо поддержать. Как менять формат турнира, нужно обсуждать, но я согласен — перемены необходимы. Было бы неплохо играть в регионах, где есть суперсовременные стадионы.

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РАСПРЕДЕЛЯТЬ ДОХОДЫ НЕОБХОДИМО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСЕЩАЕМОСТИ МАТЧЕЙ.

— Что касается механизма солидарности, то согласен с предложением, — продолжает Прядкин. — Этот вопрос стоит на повестке дня, является актуальным, клубы поддерживают это предложение.

— На что бы ещё обратил внимание, — добавил Прядкин. — Настала пора поставить распределение средств от спонсоров и ТВ-контракта от посещаемости матчей клуба. Если есть команды, из-за которых рейтинг нашего футбола падает, они должны получать меньше средств. Мы с партнёрами разработали документ «РФПЛ — комплексное исследование экономики российского футбола». Там проведён всесторонний анализ экономики клубов, в том числе работы с болельщиками. На основании критериев, указанных в этом документе, и проведём реформу в плане перераспределения доходов.

Что касается реакции на предложения о реформах, то предвижу негатив со стороны ряда клубов нижней восьмерки, региональных федераций.