ФК «Анжи» подписал контракты с двумя воспитанниками своей академии
ТАСС, 14 декабря. Защитники Юсуп Вагабов и Никита Чистяков подписали контракты с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает
ТАСС, 14 декабря. Защитники Юсуп Вагабов и Никита Чистяков подписали контракты с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает
Вагабов и Чистяков является игроками клубной академии. 17-летние футболисты подписали свои первые контракты в профессиональном футболе. В ноябре 2017 года юношеская команда «Анжи» (игроки 2000 года рождения) одержала победу в Кубке Российского футбольного союза (РФС). Вагабов и Чистяков были в составе той команды.
«Подписание контрактов с воспитанниками академии — это всегда волнительный и одновременно радостный момент, — заявил директор академии Магомед Исаев. — И хотя вы, ребята, победой в Кубке РФС сделали определенный шаг в большой футбол, мы
В последнем матче 2017 года махачкалинская команда на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2. По итогам 20 туров чемпионата России «Анжи» набрал 19 очков и занимает 15-е место. В матче 21-го тура махачкалинцы сыграют на своем поле против казанского «Рубина».