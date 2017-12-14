ФК «Анжи» подписал контракты с двумя воспитанниками своей академии

Вагабов и Чистяков является игроками клубной академии. 17-летние футболисты подписали свои первые контракты в профессиональном футболе. В ноябре 2017 года юношеская команда «Анжи» (игроки 2000 года рождения) одержала победу в Кубке Российского футбольного союза (РФС). Вагабов и Чистяков были в составе той команды.

«Подписание контрактов с воспитанниками академии — это всегда волнительный и одновременно радостный момент, — заявил директор академии Магомед Исаев. — И хотя вы, ребята, победой в Кубке РФС сделали определенный шаг в большой футбол, мы все-таки надеемся, что в будущем будете с достоинством представлять как футбольный клуб “Анжи”, так и нашу академию. Состоялось очень приятное событие и для “Анжи”, и для вас самих, ваших родителей и, конечно, тренеров академии».