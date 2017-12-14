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10:26 (мск), источник: ТАСС

ФК «Анжи» подписал контракты с двумя воспитанниками своей академии

ТАСС, 14 декабря. Защитники Юсуп Вагабов и Никита Чистяков подписали контракты с махачкалинским футбольным клубом «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: РИА "Новости"

Вагабов и Чистяков является игроками клубной академии. 17-летние футболисты подписали свои первые контракты в профессиональном футболе. В ноябре 2017 года юношеская команда «Анжи» (игроки 2000 года рождения) одержала победу в Кубке Российского футбольного союза (РФС). Вагабов и Чистяков были в составе той команды.

«Подписание контрактов с воспитанниками академии — это всегда волнительный и одновременно радостный момент, — заявил директор академии Магомед Исаев. — И хотя вы, ребята, победой в Кубке РФС сделали определенный шаг в большой футбол, мы все-таки надеемся, что в будущем будете с достоинством представлять как футбольный клуб “Анжи”, так и нашу академию. Состоялось очень приятное событие и для “Анжи”, и для вас самих, ваших родителей и, конечно, тренеров академии».

В последнем матче 2017 года махачкалинская команда на выезде уступила московскому «Динамо» со счетом 0:2. По итогам 20 туров чемпионата России «Анжи» набрал 19 очков и занимает 15-е место. В матче 21-го тура махачкалинцы сыграют на своем поле против казанского «Рубина».

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