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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

ФК «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей после матча с «Уралом»

13 декабря в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В числе прочего обсуждался матч 20-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал». Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, на заседании было принято решение оштрафовать ФК «Арсенал» (Тула) на 50 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Причиной стала задержка начала матча. К «Уралу» решено никаких санкций не применять.

Напомним, встреча «Урал» — «Арсенал» прошла 8 декабря в Екатеринбурге. Это была последняя игра для обоих клубов в 2017 году. Матч завершился вничью 1:1.

Урал 1:1
Первый тайм: 1:0
Арсенал Т
8.12.2017, 17:30 Зрители: 1345 основной раунд: 20-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Александр Тарханов Миодраг Божович
Голы
30′ Игорь Портнягин 88
18 Лука Джорджевич 73′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
87′ Вараздат Ароян 3
Никита Чернов 28
Николай Димитров 17
Алексей Евсеев 94
Игорь Портнягин 88
Артем Фидлер (к) 57
Роман Емельянов 92
80′ Георгий Чантурия 9
Эдгар Манучарян 99
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
21 Виктор Альварес
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 57′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
18 Лука Джорджевич
10 Эванс Кангва 64′
14 Анри Хагуш
23 Игорь Горбатенко 66′
19 Федерико Иван Расич
55 Александру Бурчану 72′
7 Кантемир Берхамов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 4
9 Фолы 19
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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