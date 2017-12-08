Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
ФК «Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей после матча с «Уралом»
13 декабря в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание
13 декабря в Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание
Причиной стала задержка начала матча. К «Уралу» решено никаких санкций не применять.
Напомним, встреча «Урал» — «Арсенал» прошла 8 декабря в Екатеринбурге. Это была последняя игра для обоих клубов в 2017 году. Матч завершился вничью 1:1.
|Александр Тарханов
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|19
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)