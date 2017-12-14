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01:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак: Не могу быть доволен на 100%, но результат у «Уфы» достойный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал, доволен ли промежуточными итогами сезона, а также назвал самый сложный матч текущего розыгрыша РФПЛ. Уфимцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России после 20-го тура.

Источник: РИА "Новости"

«Я стараюсь быть максималистом, всегда стремиться вперёд. Не могу быть доволен на все сто процентов, но если реально смотреть на вещи, то, наверное, седьмое место в прошлом сезоне — шаг вперёд, и сейчас команда на том же уровне. Удерживать позиции непросто, учитывая уровень конкуренции. Мне кажется, результат достойный.

Как такому спокойному человеку, как я, удаётся настраивать команду? Видимость — это одно, а всё, что происходит внутри команды, — это совсем другое. Самое главное — это чтобы команда понимала тренера. Получается или нет — судить не мне. Конечно, работает не только главный тренер, каждый член тренерского штаба вносит свою лепту в тот результат и в те отношения, которые у нас есть.

В этом сезоне нам сложно пришлось в Хабаровске. Начинали хорошо, но после первого тайма проигрывали со счётом 0:2. В итоге сыграли вничью, а могли и победить. Это важно было с точки зрения психологии. Психология — очень важный фактор, поскольку пришлось здесь столкнуться с тем, что, как только мы забивали, сразу откатывались назад, а при пропущенном голе было заметно упадническое настроение. Должно быть понимание, что можно поменять ход матча, независимо от того, как складывается игра. Думаю, ни в одном из матчей мы не бросали вёсла, команда всегда старается и набирает опыт. Это тот багаж, который, надеюсь, в дальнейшем позволит нам расти и двигаться вперёд», — сказал Семак в эфире программы «Все на матч».

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