Леонид Федун: Предлагаю футбольную революцию
Владелец «Спартака» через «СЭ» высказал свои масштабные предложения по реформированию российского футбола.
Владелец «Спартака» через «СЭ» высказал свои масштабные предложения по реформированию российского футбола.
РЕФОРМА № 1. СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ С УЧЕТОМ ЗИМНИХ ТУРОВ
Обычно босс
— Поговорим о глобальном, но начну с достаточно простого вопроса, — сказал Федун. — В среду состоялась
— Что вы имеете в виду?
— Заранее «посеять» те команды, которые должны проводить
Сейчас же в декабре «Краснодар» едет в Пермь. Объясните, почему не наоборот? Поменять это достаточно легко, и не понимаю, почему лига до сих пор этого не сделала.
РЕФОРМА № 2. НОВЫЙ ФОРМАТ РФПЛ — 14 КЛУБОВ
— Теперь более глобальная тема, — продолжил Федун. — Хотел бы поставить вопрос об изменении формата чемпионата. Начиная с сезона-2018/19 инфраструктура нашего футбола полностью меняется. Появятся девять новых качественных арен. «Краснодар», «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потратили большие деньги на возведение этих стадионов, которые используются не слишком часто. Всего 15−17 домашних матчей в сезоне — это почти ничего. Очень мало! При таких условиях окупить затраты невозможно.
Есть и другой вопрос: для кого играют команды, собирающие на домашних встречах меньше пяти тысяч зрителей на трибунах?
— Для губернатора, который дает деньги.
— Правильно. Поэтому зададимся вопросом: нужны ли такие клубы в
— Система ротации между лигами сохраняется?
— Да, двое вылетают, двое участвуют в переходных матчах. Это приведет к тому, что клубы получат вместо 15 уже 19 домашних встреч. Для такой команды, как «Спартак», появится возможность провести еще несколько игр высшего уровня — с «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром» и «Локо». Это полные стадионы, матчи, на которые продаются билеты высокой ценовой категории.
Для второй семерки это тоже очень важные встречи — на выживание, зрительский интерес к ним тоже немал. По моим расчетам, дополнительные доходы составят от 100 до 300 миллионов рублей для каждого клуба. А для «Спартака» или «Зенита» — до 500 миллионов рублей за сезон.
— Сколько в среднем «Спартак» зарабатывает за один матч?
— Около 50−60 миллионов рублей. Полмиллиарда можно получить дополнительно за счет реформы. Она же повысит и привлекательность трансляций, поскольку первая семерка будет иметь более высокие рейтинги. Это лучше и в плане ведения переговоров о следующем
Кроме того, наши футболисты, получая зарплаты выше среднеевропейских, выходят на поле реже. Игрок
— Какой реакции ожидаете?
— Конечно, клубы РФПЛ, которые борются за выживание, будут против. Но надеюсь на поддержку РФС и коллег, которые заинтересованы в интенсификации футбола, улучшении его финансовых показателей. Рассчитываю вызвать дискуссию по поводу моих предложений. Хотел бы услышать взвешенные мнения «за» и «против».
На мой взгляд, минусов мало. Когда у нас возникнет больше клубов, способных собирать на трибунах, скажем, 10 тысяч зрителей на регулярной основе, лигу можно вновь расширить и довести число команд до 18−20. Но для болельщиков, для «Спартака», ЦСКА или «Зенита» наличие вместо одного домашнего дерби двух — большой плюс, изюминка всего чемпионата.
— Как относитесь к варианту с закрытой лигой по примеру североамериканских?
— Отрицательно — этим можно подорвать принцип миграции между лигами, потерять в развитии футбола.
РЕФОРМА № 3. НОВЫЙ ФОРМАТ КУБКА РОССИИ
— Есть еще одно очень интересное предложение. — Федун вновь взял инициативу в свои руки. — Вспомним пункт о футбольном наследии в докладе Президента РФ на совещании по подготовке к ЧМ-2018. Что станет со стадионами в Нижнем Новгороде, Волгограде, Сочи, Калининграде, Саранске — городах, где нет команды
И поэтому родилась такая инициатива: поменять формат Кубка России так, чтобы матчи 1/16, 1/8 и ¼ финала проходили на аренах, где нет клуба РФПЛ. Условно, встреча «Амкар» — «Спартак» — в Волгограде. На каждый из таких стадионов придется по
А на стадии полуфиналов — как в еврокубках: один матч дома, другой в гостях. Финал — всегда в Лужниках.
— Вы впервые говорите о своих предложениях? Или, может быть, уже делились ими и уже есть реакция?
— Вам говорю в первый раз. Идея по Кубку появилась в результате размышлений о будущем новых арен. Что с ними станет? Умрут? Повиснут на балансе региона? Но такие матчи, если их правильно подать, очень привлекательны для жителей. Именно вот эту реформу с большой долей вероятности и должен поддержать РФС. Я сделаю обращения в клубы и футбольный союз.
— Как оцениваете вероятность того, что ваши предложения будут приняты?
— По Кубку оцениваю высоко — никто лучше не придумает. По поводу реформы лиги, конечно, будет дискуссия клубов. Я говорил с Бабаевым (генеральным директором ЦСКА. — Прим. «СЭ») на дерби по поводу сокращения команд. Он, конечно же, за. Еще один матч «Спартака» или «Зенита» на стадионе — прямая выручка. Есть команды, для которых побоку, ходят или не ходят зрители, им это неинтересно. Поэтому дальше вопрос уже к руководству РФС. Самое главное, что наши футболисты мало играют. Может, поэтому и мастерство не такое, как в Европе.
— При обсуждении в исполкоме возможны негативные отзывы. Главным аргументом станет популяризация футбола в стране, а вы, наоборот, после ЧМ-2018 предлагаете сократить число клубов в
— Нужна популяризация футбола? Возьмем Хабаровск, мы все туда летали. Но какая там средняя посещаемость — меньше пяти тысяч? На трибунах собирается
Сделайте так, чтобы на ваши матчи приходило хотя бы столько же, сколько на хоккей. Сегодня вся посещаемость вытаскивается
— Но своя рубашка ближе к телу — не все руководствуются глобальными интересами.
— Надеюсь, «Спорт-Экспресс» меня поддержит. Для вас же это тоже интересно? Ведь любопытнее же, согласитесь, если матчей «Спартака» с ЦСКА или «Зенитом» станет больше.
— Как технически впихнуть в осеннюю часть 26 туров?
— Проводить матчи по средам. Начать чемпионат чуть раньше.
— Что делать командам, которые участвуют в еврокубках?
— Как в Англии играют 60 матчей за сезон? А у нас 40, и мы страдаем. В Европе большие зарплаты, и футболисты их отрабатывают, а у нас — нет. Правильно было бы вообще до 12 клубов РФПЛ уменьшить, но на такое просто никто не пойдет.
— Как ФНЛ отреагирует? Эту лигу тоже надо сокращать?
— Там просто будет больше команд. По идее лигу стоит разбить на два дивизиона.
— Вы, по сути, предлагаете революцию.
— Так ее и нужно делать! До этого не велись подобные разговоры, потому что не было никакой инфраструктуры. Раньше только у «Локомотива» да в Казани имелись нормальные стадионы. Сейчас арены появятся даже у тех, кто не хочет. Плюс еще пять стадионов могут лежать мертвым грузом на балансе. Поэтому и изменения Кубка необходимы. Для регионов это станет праздником! Самое главное — станет понятно, куда тратятся деньги на содержание этих сооружений.
РЕФОРМА № 4. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ
— Хочу коснуться и того, почему отдача российского футбола в плане появления молодых дарований меньше, чем у западных коллег, — говорит Федун. —
— Что предлагаете?
— Механизм солидарности должен формироваться не из суммы трансфера, а из базовых доходов футболиста за первый год контракта с клубом, включая выплаты агенту. Таким образом, станут получать средства все, кто участвовал в подготовке парня до достижения 21 года. Вот к нам переходил Зобнин. Если бы такая система работала, его тренеру из Иркутска сразу перечислили бы 25−30 тысяч долларов. Для него это отличные деньги. И тогда специалисты будут заинтересованы, чтобы найти и вырастить талантливого футболиста. Трансферов у игрока может быть много, и именно тренер станет получать доход с каждой сделки, а не агент или еще
— Предлагаете, чтобы сам футболист платил?
— Нет. Агенту кто платит — разве футболист? Клуб, причем немалую сумму, около 10 процентов от валового дохода. Агентам придется подвинуться. Дзюба ушел в «Зенит» бесплатно, а если бы действовал предлагаемый механизм солидарности, «Спартак» мог получить неплохую сумму с его немаленькой зарплаты. И эти пять процентов покрыли бы 30−40 процентов годового бюджета академии.
— Кто будет против такого предложения?
— Агентское сообщество, поскольку это попытка ущемить его в доходах. Но ничего другого для мотивации тренеров не сделать. Да, у нас строят стадионы, поля. И на этих газонах тренируются платные группы. А так — подготовил человек условного Головина, который перейдет в другой клуб, и получил достойное вознаграждение.
Это предложение полностью меняет вектор развития детского футбола. Если к этому добавить создание центров, что сделано в Германии и Англии, под них будет заложен реальный экономический механизм. И через 5−10 лет мы получим приток молодых дарований. И наши ребята начнут проявлять себя не в 25−26 лет, а в 17−18, как происходит в Европе.
— Когда создавали первый механизм солидарности, в котором процент тренеру выплачивался с суммы трансфера, тоже преследовали благие цели.
— Да, но оказалось, что сделок, связанных с деньгами, просто нет. Два клуба договорились — человек ушел. Это неконтролируемо с точки зрения финансов. Должны быть документы, по которым можно все проверить. Контракт футболиста предоставляется и визируется, там все прописано до копейки, включая агентские выплаты. Это все легко суммируется, высчитываются пять процентов и перечисляются.
— Тогда придется прописывать выплату на весь срок действия договора, иначе в первый год по контракту футболисту могут положить копейки, а на
— Но