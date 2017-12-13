«Ростов» в 2017 году получил около 570 млн рублей из областного бюджета
Футбольный клуб «Ростов» получил свыше 70% средств, выделенных в 2017 году областным бюджетом на поддержку команд по игровым видам спорта.
Футбольный клуб «Ростов» получил свыше 70% средств, выделенных в 2017 году областным бюджетом на поддержку команд по игровым видам спорта.
Согласно данным регионального министерства спорта, в целом на субсидии для профессиональных клубов в нынешнем году было выделено 796 млн рублей. Деньги распределили между 18 командами.
Большая часть этих средств — около 569,5 млн рублей — была выделена единственному представителю региона в РФПЛ. Летом СМИ писали, что бюджет
Второе место в списке ожидаемо занимает гандбольный клуб «Ростов-Дон», получивший 50 млн рублей. На 10 млн рублей меньше было выделено хоккейному клубу «Ростов».