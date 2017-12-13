«Ростов» в 2017 году получил около 570 млн рублей из областного бюджета

Согласно данным регионального министерства спорта, в целом на субсидии для профессиональных клубов в нынешнем году было выделено 796 млн рублей. Деньги распределили между 18 командами.



Большая часть этих средств — около 569,5 млн рублей — была выделена единственному представителю региона в РФПЛ. Летом СМИ писали, что бюджет жёлто-синих на год составит свыше 1,7 млрд рублей. Таким образом, большая часть бюджета команды была сформирована за счёт своих доходов, средств спонсоров и инвесторов.