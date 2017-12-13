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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» в 2017 году получил около 570 млн рублей из областного бюджета

Футбольный клуб «Ростов» получил свыше 70% средств, выделенных в 2017 году областным бюджетом на поддержку команд по игровым видам спорта.

Согласно данным регионального министерства спорта, в целом на субсидии для профессиональных клубов в нынешнем году было выделено 796 млн рублей. Деньги распределили между 18 командами.

Большая часть этих средств — около 569,5 млн рублей — была выделена единственному представителю региона в РФПЛ. Летом СМИ писали, что бюджет жёлто-синих на год составит свыше 1,7 млрд рублей. Таким образом, большая часть бюджета команды была сформирована за счёт своих доходов, средств спонсоров и инвесторов.

Второе место в списке ожидаемо занимает гандбольный клуб «Ростов-Дон», получивший 50 млн рублей. На 10 млн рублей меньше было выделено хоккейному клубу «Ростов».

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