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15:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Зенит» оштрафован из-за обнажившегося на матче болельщика

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский «Зенит» на 100 тысяч рублей за поведение болельщика, демонстрировавшего во время матча чемпионата России с московским «Спартаком» интимные части тела, заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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23
фотографии
23
фотографии

«По итогам матча “Спартак” — “Зенит” мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков “Зенита”, который залез на ограждение, где находились болельщики “Зенита” и семейный сектор “Спартака”. Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У “Зенита” это рецидив. “Зенит” наказан на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

Встреча «Спартака» и «Зенита» прошла 27 ноября в Москве в рамках 18-го тура чемпионата России и завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1.

Спартак М 3:1
Первый тайм: 2:1
Зенит
27.11.2017, 19:30 Зрители: 41141 основной раунд: 18-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Роберто Манчини
Голы
19′ Александр Самедов (Д. Комбаров) 19
30′ де Соуза Луиз Адриану (Мендеш Андраде Зе Луиш, А. Самедов) 12
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш, К. Промес) 50
4 Доменико Кришито 35′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Георгий Джикия 14
90+7′ Сальваторе Боккетти 16
Квинси Промес 10
82′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
45′ Денис Глушаков (к) 8
79′ 85′ Фернанду 11
90′ Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 29
24′ 45′ Александр Самедов 19
69′ Роман Зобнин 47
76′ де Соуза Луиз Адриану 12
Марио Пашалич 50
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
30 Эмануэль Маммана
60 Бранислав Иванович
14 Далер Кузяев
18 Юрий Жирков
5 Леандро Паредес 24′
9 Александр Кокорин
19 Игорь Смольников 65′
22 Артем Дзюба
8 Матиас Краневиттер 35′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 81′
7 Дмитрий Полоз 79′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
7 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 7
16 Фолы 12
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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