«Зенит» оштрафован из-за обнажившегося на матче болельщика
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
«По итогам матча “Спартак” — “Зенит” мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков “Зенита”, который залез на ограждение, где находились болельщики “Зенита” и семейный сектор “Спартака”. Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У “Зенита” это рецидив. “Зенит” наказан на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.
Встреча «Спартака» и «Зенита» прошла 27 ноября в Москве в рамках 18-го тура чемпионата России и завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:1.
|Массимо Каррера
|Роберто Манчини
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|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)