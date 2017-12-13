«Зенит» оштрафован из-за обнажившегося на матче болельщика

«По итогам матча “Спартак” — “Зенит” мы получили письмо и видеоматериалы по поводу поведения одного из болельщиков “Зенита”, который залез на ограждение, где находились болельщики “Зенита” и семейный сектор “Спартака”. Этот болельщик обнажил и демонстрировал интимные части тела. В семейном секторе находились дети. У “Зенита” это рецидив. “Зенит” наказан на 100 тысяч рублей», — сказал Григорьянц журналистам.