«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Также наказанию подверглись тульский «Арсенал», «Динамо» и главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

«По матчу «Ахмат» — «Зенит», клуб «Ахмат» использовал громкоговорители стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. По матчу «Урал» — «Арсенал». По вине «Арсенала» произошла задержка начала матча, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

По матчу «Динамо» — «Анжи», некоторое время в первом тайме на стадионе не работало табло, за это «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Динамо» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей.