«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители
«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители в матче 20-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители в матче 20-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Также наказанию подверглись тульский «Арсенал», «Динамо» и главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.
«По матчу «Ахмат» — «Зенит», клуб «Ахмат» использовал громкоговорители стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. По матчу «Урал» — «Арсенал». По вине «Арсенала» произошла задержка начала матча, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
По матчу «Динамо» — «Анжи», некоторое время в первом тайме на стадионе не работало табло, за это «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Динамо» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей.
По матчу «Амкар» — «Краснодар», главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покидал техническую зону без разрешения главного арбитра. За это он оштрафован на 30 тыс. рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
|Михаил Галактионов
|Роберто Манчини
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)