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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители

«Ахмат» оштрафован на 40 тыс. рублей за поддержку команды через громкоговорители в матче 20-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц. Также наказанию подверглись тульский «Арсенал», «Динамо» и главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев.

«По матчу «Ахмат» — «Зенит», клуб «Ахмат» использовал громкоговорители стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. По матчу «Урал» — «Арсенал». По вине «Арсенала» произошла задержка начала матча, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.

По матчу «Динамо» — «Анжи», некоторое время в первом тайме на стадионе не работало табло, за это «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей. Также болельщики «Динамо» скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей.

По матчу «Амкар» — «Краснодар», главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев покидал техническую зону без разрешения главного арбитра. За это он оштрафован на 30 тыс. рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.12.2017, 19:30 Зрители: 15532 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Роберто Манчини
Составы
Виталий Гудиев 33
Ризван Уциев (к) 40
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
73′ Филипе Сампайю 94
Одисе Роши 21
Силва Лима Исмаэл 11
26′ Олег Иванов 19
69′ Заурбек Плиев 3
Милад Мохаммади 13
83′ Лео Жаба 8
Беким Балай 18
76′ Магомед Митришев 95
Заур Садаев 9
1 Юрий Лодыгин
18 Юрий Жирков 27′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 73′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
14 Далер Кузяев
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер
23 Миха Мевля 69′
11 Себастьян Дриусси
55 Кирилл Капленко 55′
17 Олег Шатов 86′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 7
11 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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