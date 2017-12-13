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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби

КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей после очного матча в 20-м туре РФПЛ.

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Об этом рассказал главка КДК Артур Григорьянц.

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику и бросали её на поле. Также за неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению и остановке матча мы приняли решение оштрафовать клуб на 500 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнику и бросали её на поле. Также за неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению и остановке матча мы приняли решение оштрафовать клуб на 350 тыс. рублей.

Также болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей, — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Спартак М 3:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
10.12.2017, 16:30 Зрители: 44062 основной раунд: 20-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Виктор Гончаренко
Голы
10′ Квинси Промес 10
61′ Квинси Промес (де Соуза Луиз Адриану) 10
90+8′ Марио Пашалич (Мендеш Андраде Зе Луиш) 50
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Роман Зобнин 47
Сердар Таски 5
Илья Кутепов 29
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Фернанду 11
82′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Александр Самедов 19
Марио Пашалич 50
79′ де Соуза Луиз Адриану 12
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 90+2′
2 Мариу Фернандес
14 Кирилл Набабкин 90+1′
17 Александр Головин 77′
66 Бибрас Натхо
10 Алан Дзагоев
3 Понтус Вернблум 86′
4 Сергей Игнашевич 79′
89 Константин Кучаев
11 Виктор Винисиус Витинью 87′
31 Александр Макаров
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 3
5 Угловые 3
6 Фолы 14
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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