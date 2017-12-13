КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику и бросали её на поле. Также за неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению и остановке матча мы приняли решение оштрафовать клуб на 500 тыс. рублей. Также болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения, за это клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.