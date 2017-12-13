10 открытий первой половины сезона в РФПЛ
Мы расставили их в алфавитном порядке.
Мы расставили их в алфавитном порядке.
Дмитрий Баринов («Локомотив»)
До недавних пор один Баринов ассоциировался у болельщиков с «Локомотивом» — известный актёр и персональный болельщик Юрия Сёмина. Однофамилец Валерия Александровича широкой публике знаком хуже, но делает всё возможное, чтобы это упущение поскорее исправить. Второе место в конкурсе лучших молодых игроков года — неплохая стартовая площадка взрослой карьеры. Полузащитник по основному профилю, Дмитрий беспрекословно отправился в центр обороны на смену травмированному капитану Чорлуке, и тренерских ожиданий не обманул. Возможно,
Лука Джорджевич («Арсенал»)
О том, что Всевышний не обделил Луку талантом, можно было и раньше догадаться — по приглашению совсем мальчишкой в «Зенит», арендам в «Твенте» и «Сампдорию», вызовам в сборную Черногории. Только в России в полной мере реализовать себя Джорджевичу долго не удавалось. «Оживать» после нескольких лет неверия форвард начал у Луческу, но во весь голос заявил о себе только сейчас, в Туле. В «Арсенале» Лука
Антон Заболотный («Тосно»)
Иван Игнатьев («Краснодар»)
Вундеркинд растёт в Краснодаре, не иначе (только, ради бога, ему об этом не говорите). Где бы ни играл Иван — забивает везде. К своим 19 годам воспитанник
Далер Кузяев («Зенит»)
Среди многочисленных летних покупок «Зенита» Кузяев считался чуть ли не самым слабым звеном. Первым кандидатом на «банку». Оказалось — ошибочно. Благодаря врождённому трудолюбию и восприимчивости к тренерским требованиям Далер быстрее всех российских новичков завоевал расположение итальянского Мистера и в считанные месяцы добился впечатляющего прогресса. Если в «Тереке» он слыл футболистом работоспособным, выносливым, но не более, то в «Зените» прибавил в чтении игры и универсальности. За три полных сезона в Грозном Кузяев не забил ни гола, а в Петербурге — четыре штуки за 2/3 чемпионата. Очередным — и совершенно заслуженным — поощрением парню за проявленное усердие явилось приглашение в сборную. А потом ещё одно, и ещё… Заявку Кузяева на участие в ЧМ-2018 Черчесов непременно рассмотрит.
Константин Кучаев (ЦСКА)
Упреждая неизбежные вопросы о Чалове, сразу напомню: свою «Пятёрку» Фёдор получил по итогам календарного года. В текущем сезоне Кучаев смотрится увереннее. И дело тут не только в голе Давиду де Хеа, по некоторым версиям лучшему вратарю мира. Это самое яркое событие в жизни смышлёного блондина, своего рода отправная точка. С точки зрения планомерного развития карьеры стабильность важнее разового всплеска. Её Константин осенью демонстрировал, проявив себя не только исполнительным, но и разносторонним игроком. Сверстнику Чалову первая часть нового чемпионата меньше удалась — налицо пресловутый «синдром второго сезона».
Михаил Лысов («Локомотив»)
Особо впечатлительные поклонники «Локо», должно быть, вздрогнули, обнаружив на левом фланге защиты в дерби с ЦСКА безымянного мальчишку. Бросать 19-летнего дебютанта под матёрого Марио Фернандеса — это походило на авантюру со стороны Сёмина, рассчитанную на авось и ничего более. Но Юрий Палыч знал, что делал. Новичок с честью прошёл боевое крещение в экстремальных условиях и закрепился в основной обойме
Евгений Марков («Тосно»)
Ещё один живой пример подслеповатости селекционных служб больших клубов и лишнее подтверждение педагогических способностей Дмитрия Парфёнова. Благодаря его вдумчивой работе страна открыла для себя сразу нескольких незаурядных исполнителей, ранее списанных из столиц за ненадобностью. Блеснув в составе маленького клуба из Ленобласти, они вдруг сделались крайне необходимы фаворитам. Человеку со стороны сложно понять, чем руководствовался «Зенит», приглашая вместо более молодого, забивного и просто своего Маркова — Заболотного. Никак монетку бросал (шутка).
Но и Маркова у «Тосно» с руками оторвут. Вопрос только — кто и за сколько. В развитых футбольных странах небольшие клубы целенаправленно готовят игроков на продажу — почему бы «Тосно» не пойти этим путём? На
Антон Миранчук («Локомотив»)
Алексей Миранчук ещё два года назад получил свою «Первую пятёрку» лучшего молодого игрока страны. Антон до основы родного «Локомотива» добирался окольными путями — через маленькую в географическом и футбольном отношении Эстонию. Вопреки устойчивым предрассудкам, из «Левадии» хавбек вернулся более сильным физически и ментально, и количество боеспособных Миранчуков в «Локо» — а затем и в сборной — автоматически удвоилось. И это явно не тот случай, когда менее одарённый родственник идёт в нагрузку к более талантливому, в комплекте. Кое в чём Антон Лёшу в этом сезоне даже опередил. Статус лучшего ассистента клуба — пусть даже промежуточный — говорит сам за себя.
Антон Швец («Ахмат»)
Уроженец украинского города Херсона, Швец рос и воспитывался в Грузии и России, а игровое образование получил в Испании — по культуре обращения с мячом это чувствуется. В современном «Ахмате» Антон не только точнее всех пасует, но и забивает наравне с передовиками — 3 гола за две трети сезона. И пускай протиснуться в заявку сборной на ЧМ-2018 сквозь толпу сильных конкурентов Швецу будет неимоверно сложно, вызовом на ознакомительный сбор Станислав Черчесов послал игроку воодушевляющий «месседж»: нет ничего невозможного.
Олег Лысенко