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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

10 открытий первой половины сезона в РФПЛ

Мы расставили их в алфавитном порядке.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

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До недавних пор один Баринов ассоциировался у болельщиков с «Локомотивом» — известный актёр и персональный болельщик Юрия Сёмина. Однофамилец Валерия Александровича широкой публике знаком хуже, но делает всё возможное, чтобы это упущение поскорее исправить. Второе место в конкурсе лучших молодых игроков года — неплохая стартовая площадка взрослой карьеры. Полузащитник по основному профилю, Дмитрий беспрекословно отправился в центр обороны на смену травмированному капитану Чорлуке, и тренерских ожиданий не обманул. Возможно, где-то даже превзошёл.

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Лука Джорджевич: Ошибки Васина? У ЦСКА очень сильная защита

Лука Джорджевич («Арсенал»)

О том, что Всевышний не обделил Луку талантом, можно было и раньше догадаться — по приглашению совсем мальчишкой в «Зенит», арендам в «Твенте» и «Сампдорию», вызовам в сборную Черногории. Только в России в полной мере реализовать себя Джорджевичу долго не удавалось. «Оживать» после нескольких лет неверия форвард начал у Луческу, но во весь голос заявил о себе только сейчас, в Туле. В «Арсенале» Лука наконец-то встретил стопроцентно «своего» тренера. Божович наделил соотечественника лидерскими полномочиями, а взамен получил голы, драгоценные для середняка РФПЛ. Сейчас их на счету 23-летнего нападающего 7 штук, но Миодраг убеждён, что это далеко не предел, проча подопечному место в тройке бомбардиров по итогам сезона.

Антон Заболотный («Тосно»)

Кого-то, быть может, удивит присутствие в номинации мужчины 1991 года рождения, но что поделать, если тренерским доверием у нас молодёжь, мягко говоря, не избалована? А потом, мы же не перепись юных дарований проводим — самые яркие открытия чемпионата фиксируем. Заболотный даже в 26 заданным параметрам соответствует. Пускай забивал Антон в своём первом сезоне на высшем уровне относительно немного — вдвое реже напарника Маркова — зато исключительно статусным противникам — ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку», «Краснодару». Результативной игрой в резонансных встречах фактурный нападающий и заслужил приглашения в сборную, а затем и в «Зенит». Традиционная последовательность.

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Иван Игнатьев («Краснодар»)

Вундеркинд растёт в Краснодаре, не иначе (только, ради бога, ему об этом не говорите). Где бы ни играл Иван — забивает везде. К своим 19 годам воспитанник чудо-академии Галицкого прошёл через все возможные юношеские сборные, выбился в лучшие снайперы молодёжного первенства России и Юношеской лиги УЕФА (10 голов в четырёх матчах!), открыл лицевой счёт в Лиге Европы и дважды — за четыре игры — отличился в РФПЛ. Болельщики всё настойчивее примеряют Игнатьева на место Смолова в атаке «быков», но тренерам следует быть особенно терпеливыми и осторожными, постепенно увеличивая нагрузку на молодого спортсмена — и прежде всего психологическую. Ранняя слава — она не одну судьбу покорёжила…

Далер Кузяев («Зенит»)

Среди многочисленных летних покупок «Зенита» Кузяев считался чуть ли не самым слабым звеном. Первым кандидатом на «банку». Оказалось — ошибочно. Благодаря врождённому трудолюбию и восприимчивости к тренерским требованиям Далер быстрее всех российских новичков завоевал расположение итальянского Мистера и в считанные месяцы добился впечатляющего прогресса. Если в «Тереке» он слыл футболистом работоспособным, выносливым, но не более, то в «Зените» прибавил в чтении игры и универсальности. За три полных сезона в Грозном Кузяев не забил ни гола, а в Петербурге — четыре штуки за 2/3 чемпионата. Очередным — и совершенно заслуженным — поощрением парню за проявленное усердие явилось приглашение в сборную. А потом ещё одно, и ещё… Заявку Кузяева на участие в ЧМ-2018 Черчесов непременно рассмотрит.

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Константин Кучаев (ЦСКА)

Упреждая неизбежные вопросы о Чалове, сразу напомню: свою «Пятёрку» Фёдор получил по итогам календарного года. В текущем сезоне Кучаев смотрится увереннее. И дело тут не только в голе Давиду де Хеа, по некоторым версиям лучшему вратарю мира. Это самое яркое событие в жизни смышлёного блондина, своего рода отправная точка. С точки зрения планомерного развития карьеры стабильность важнее разового всплеска. Её Константин осенью демонстрировал, проявив себя не только исполнительным, но и разносторонним игроком. Сверстнику Чалову первая часть нового чемпионата меньше удалась — налицо пресловутый «синдром второго сезона».

Михаил Лысов («Локомотив»)

Особо впечатлительные поклонники «Локо», должно быть, вздрогнули, обнаружив на левом фланге защиты в дерби с ЦСКА безымянного мальчишку. Бросать 19-летнего дебютанта под матёрого Марио Фернандеса — это походило на авантюру со стороны Сёмина, рассчитанную на авось и ничего более. Но Юрий Палыч знал, что делал. Новичок с честью прошёл боевое крещение в экстремальных условиях и закрепился в основной обойме клуба-лидера. При таких конкурентах, как Денисов и Рыбусь, сделать это было неимоверно трудно. Тем ценнее каждый из десятка матчей, проведённых Михаилом в чемпионате. В заявке на сезон свежеиспечённый латераль по сей день числится нападающим, но, возможно, в этом и кроется разгадка его стремительного повышения — Лысов не только защищаться, но и наступать умеет. Одно результативное очко — голевой пас Фарфану в предпоследнем туре года — в активе юного «железнодорожника» уже есть.

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СМИ сообщили об интересе московских клубов к нападающему «Тосно» Маркову

Евгений Марков («Тосно»)

Ещё один живой пример подслеповатости селекционных служб больших клубов и лишнее подтверждение педагогических способностей Дмитрия Парфёнова. Благодаря его вдумчивой работе страна открыла для себя сразу нескольких незаурядных исполнителей, ранее списанных из столиц за ненадобностью. Блеснув в составе маленького клуба из Ленобласти, они вдруг сделались крайне необходимы фаворитам. Человеку со стороны сложно понять, чем руководствовался «Зенит», приглашая вместо более молодого, забивного и просто своего Маркова — Заболотного. Никак монетку бросал (шутка).

Но и Маркова у «Тосно» с руками оторвут. Вопрос только — кто и за сколько. В развитых футбольных странах небольшие клубы целенаправленно готовят игроков на продажу — почему бы «Тосно» не пойти этим путём? На четвёртом-пятом бомбардире лиги и лучшем джокере чемпионата (пяток голов после выхода на замену) дебютант РФПЛ может прилично заработать. И это правильно.

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Ан. Миранчук и защитник «Нюрнберга» Лёвин интересны «Спартаку»

Антон Миранчук («Локомотив»)

Алексей Миранчук ещё два года назад получил свою «Первую пятёрку» лучшего молодого игрока страны. Антон до основы родного «Локомотива» добирался окольными путями — через маленькую в географическом и футбольном отношении Эстонию. Вопреки устойчивым предрассудкам, из «Левадии» хавбек вернулся более сильным физически и ментально, и количество боеспособных Миранчуков в «Локо» — а затем и в сборной — автоматически удвоилось. И это явно не тот случай, когда менее одарённый родственник идёт в нагрузку к более талантливому, в комплекте. Кое в чём Антон Лёшу в этом сезоне даже опередил. Статус лучшего ассистента клуба — пусть даже промежуточный — говорит сам за себя.

Антон Швец («Ахмат»)

Уроженец украинского города Херсона, Швец рос и воспитывался в Грузии и России, а игровое образование получил в Испании — по культуре обращения с мячом это чувствуется. В современном «Ахмате» Антон не только точнее всех пасует, но и забивает наравне с передовиками — 3 гола за две трети сезона. И пускай протиснуться в заявку сборной на ЧМ-2018 сквозь толпу сильных конкурентов Швецу будет неимоверно сложно, вызовом на ознакомительный сбор Станислав Черчесов послал игроку воодушевляющий «месседж»: нет ничего невозможного.

Олег Лысенко

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