Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники удивлены размером наследства Броневого
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
На лице американца выросли грибы
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
10Виталию Мутко — 59!
14:58 (мск), источник: Onedivision.ru

«Зенит» готов отпустить Шатова за 12 млн евро

Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» готов отпустить полузащитника Олега Шатова.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.

Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют «Краснодар» и «Спартак», однако красно-белые не уверены, что смогут договориться с принципиальным соперником.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Почему нужно обязательно следить за ФНЛ
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан
Пять игроков «Реала» включены в команду года по версии IFFHS
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Российская фигуристка не сможет побороться за путевку на ОИ
Два клуба испанской примеры заинтересованы в услугах Карпина
Роналду хочет снизить сумму отступных в контракте с «Реалом»
Новости
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь