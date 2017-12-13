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«Зенит» готов отпустить Шатова за 12 млн евро
Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» готов отпустить полузащитника Олега Шатова.
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Как стало известно Федеральному агентству новостей, «Зенит» готов отпустить полузащитника Олега Шатова.
Сообщается, что петербургский клуб примет предложение по игроку от российского клуба, если оно составит порядка 12 млн евро.
Для зарубежных клубов, отмечает источник, сумма будет снижена. Интерес к 27-летнему россиянину проявляют «Краснодар» и «Спартак», однако