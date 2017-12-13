РФС пока не дал разрешение на тестирование системы видеопомощи арбитрам

Ранее официальный сайт «Краснодара» проинформировал, что система VAR будет протестирована на матче 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом», который состоялся 3 декабря в Краснодаре (победа хозяев поля — 3:2). В конце ноября РФС сообщил, что общее собрание РФПЛ и бюро исполкома РФС в ближайшее время рассмотрят план внедрения VAR.

«Разрешения РФС пока нет (на тестирование VAR), должны быть подготовлены арбитры, технические работники. В Краснодаре все сделали за свой счет, официально система не тестировалась, — сказал Прядкин на пресс-конференции. — Со следующего сезона может быть запущена (VAR). Топ-клубы сами могут приобрести технику, остальные пока не высказались. Все это возможно только с разрешения РФС».