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14:27 (мск), источник: Р-Спорт

РФС пока не дал разрешение на тестирование системы видеопомощи арбитрам

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Разрешение на тестирование системы видеопомощи арбитрам (VAR) от Российского футбольного союза (РФС) пока не получено, система может быть запущена на матчах чемпионата России со следующего сезона, заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Источник: РИА "Новости"

Ранее официальный сайт «Краснодара» проинформировал, что система VAR будет протестирована на матче 19-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и грозненским «Ахматом», который состоялся 3 декабря в Краснодаре (победа хозяев поля — 3:2). В конце ноября РФС сообщил, что общее собрание РФПЛ и бюро исполкома РФС в ближайшее время рассмотрят план внедрения VAR.

«Разрешения РФС пока нет (на тестирование VAR), должны быть подготовлены арбитры, технические работники. В Краснодаре все сделали за свой счет, официально система не тестировалась, — сказал Прядкин на пресс-конференции. — Со следующего сезона может быть запущена (VAR). Топ-клубы сами могут приобрести технику, остальные пока не высказались. Все это возможно только с разрешения РФС».

«Не все стадионы готовы», — добавил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

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