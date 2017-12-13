Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Поклонники удивлены размером наследства Броневого
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Москве произошла массовая драка: есть пострадавшие
Запад ответил на вывод войск России из Сирии
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
10Виталию Мутко — 59!
14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«СКА-Хабаровск» проведёт два сбора в Турции и один в Корее

Администрация «СКА-Хабаровск» определилась с программой подготовки команд клуба ко второй половине сезона 2017/18.

Источник: РИА "Новости"

Главная команда соберётся 9 января в Турции. Первый тренировочный сбор пройдет в одном из отелей курортной зоны города Сиде и завершится 23 января. На этом этапе работы у команды запланировано два спарринга. Даты игр — 16 и 22 января.

Читайте также
Ну хоть так. «Рубин» закончил год победой над «СКА-Хабаровск»

Второй сбор пройдет в другом турецком городе, Белеке, с 28 января по 13 февраля 2018 года. В ходе сбора запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей. Заключительный сбор зимы 2018-го хабаровский СКА проведет в Республике Корея с 18 по 25 февраля.

Молодежная команда клуба соберется в Хабаровске 15 января и после двухнедельного домашнего сбора отправится на 20 дней в город Крымск Краснодарского края. У «СКА-Хабаровск-М» в ходе сбор в Крымске запланировано 5 игровых дней.

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан
Пять игроков «Реала» включены в команду года по версии IFFHS
«Спартак» нацелился на игрока «Динамо»
Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весны в РФПЛ
Российская фигуристка не сможет побороться за путевку на ОИ
Два клуба испанской примеры заинтересованы в услугах Карпина
Роналду хочет снизить сумму отступных в контракте с «Реалом»
Новости
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь