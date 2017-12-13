«СКА-Хабаровск» проведёт два сбора в Турции и один в Корее

Источник: РИА "Новости"

Главная команда соберётся 9 января в Турции. Первый тренировочный сбор пройдет в одном из отелей курортной зоны города Сиде и завершится 23 января. На этом этапе работы у команды запланировано два спарринга. Даты игр — 16 и 22 января.

Второй сбор пройдет в другом турецком городе, Белеке, с 28 января по 13 февраля 2018 года. В ходе сбора запланировано три игровых дня, в ходе которых команда должна провести пять контрольных матчей. Заключительный сбор зимы 2018-го хабаровский СКА проведет в Республике Корея с 18 по 25 февраля.