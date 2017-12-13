Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Чемпионат РФПЛ сезона-2018/19 предварительно начнется 28—29 июля
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Предварительная дата старта чемпионата Российской футбольной
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Предварительная дата старта чемпионата Российской футбольной
«Предварительная дата старта следующего сезона — последние выходные июля. Суперкубок страны будет сыгран накануне», — сказал Пышкин.
Первая часть чемпионата России по футболу нынешнего сезона завершилась 11 декабря, турнир возобновится в начале марта 2018 года.