Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Зенит» нацелился на ряд игроков
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини недоволен не слабой реализацией моментов команды, а недостаточным количеством создаваемых.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини недоволен не слабой реализацией моментов команды, а недостаточным количеством создаваемых.
По информации Федерального агентства новостей, в связи с этим, петербургский клуб рассчитывает в зимнее трансферное окно подписать креативного конструктора атак.
В частности, среди кандидатов, активно обсуждаемых итальянским тренером