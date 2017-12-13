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13:28 (мск), источник: Onedivision.ru

«Зенит» нацелился на ряд игроков

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини недоволен не слабой реализацией моментов команды, а недостаточным количеством создаваемых.

Источник: AP 2017

По информации Федерального агентства новостей, в связи с этим, петербургский клуб рассчитывает в зимнее трансферное окно подписать креативного конструктора атак.

В частности, среди кандидатов, активно обсуждаемых итальянским тренером сине-бело-голубых, значатся полузащитники Рони Лопес («Монако»), Луис Пицци («Бенфика») и Якуб Янкто («Удинезе»). Отмечается, что предполагаемая сумма сделки по любому из троих игроков составит не менее 15 млн евро.

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