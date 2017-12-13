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13:13 (мск), источник: ТАСС

Даты первых весенних туров РФПЛ станут известны 14 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Календарь первых трех весенних туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) будет опубликован 14 декабря. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал президент лиги Сергей Прядкин.

«Мы опубликуем календарь первых трех весенних туров 14 декабря, чтобы клубы имели понимание как строить свою предсезонную тренировочную работу и когда возвращаться со сборов», — сказал Прядкин.

«Если проводить матчи в холодное время на юге страны, а в теплое время играть в более северных регионах, тогда придется играть по три-четыре игры подряд на выезде или дома. Мы ведем работу по разработке альтернативного календаря, который может помочь нам в будущем», — добавил Прядкин.

Первая часть чемпионата России завершилась 11 декабря, турнир возобновится в начале марта 2018 года.

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