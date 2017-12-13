Даты первых весенних туров РФПЛ станут известны 14 декабря
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Календарь первых трех весенних туров Российской футбольной
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Календарь первых трех весенних туров Российской футбольной
«Мы опубликуем календарь первых трех весенних туров 14 декабря, чтобы клубы имели понимание как строить свою предсезонную тренировочную работу и когда возвращаться со сборов», — сказал Прядкин.
«Если проводить матчи в холодное время на юге страны, а в теплое время играть в более северных регионах, тогда придется играть по
Первая часть чемпионата России завершилась 11 декабря, турнир возобновится в начале марта 2018 года.