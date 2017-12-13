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13:03 (мск), источник: ТАСС

Среднее количество сотрудников полиции на матчах РФПЛ уменьшилось на 60%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Количество сотрудников полиции, работающих на матчах Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ), уменьшилось на 60% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом на пресс-конференции заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.

«На 60% уменьшилось количество сотрудников полиции, которые используются на стадионе. Основная нагрузка легла на контролеров-распорядителей, это все подготовленные люди, профессионалы. Увеличилось также количество задержанных, на 53% стало больше. Это благоприятно влияет на все то, что происходит на стадионах», — сказал Мейтин.

Также он рассказал, что в сезоне-2017/18 увеличилась средняя посещаемость матчей РФПЛ. «Средняя посещаемость увеличилась на 15%», — заявил Мейтин.

В среднем матч РФПЛ в сезоне-2017/18 собирает 12952 зрителя. В прошлом сезоне — 11415 человек.

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