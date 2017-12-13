Среднее количество сотрудников полиции на матчах РФПЛ уменьшилось на 60%

«На 60% уменьшилось количество сотрудников полиции, которые используются на стадионе. Основная нагрузка легла на контролеров-распорядителей, это все подготовленные люди, профессионалы. Увеличилось также количество задержанных, на 53% стало больше. Это благоприятно влияет на все то, что происходит на стадионах», — сказал Мейтин.
Также он рассказал, что в сезоне-2017/18 увеличилась средняя посещаемость матчей РФПЛ. «Средняя посещаемость увеличилась на 15%», — заявил Мейтин.
В среднем матч РФПЛ в сезоне-2017/18 собирает 12952 зрителя. В прошлом сезоне — 11415 человек.