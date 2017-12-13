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12:13 (мск), источник: Р-Спорт

Голкипер Годзюр признан лучшим футболистом «Урала» в ноябре и декабре

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам ноября и декабря, сообщается на официальном сайте екатеринбургского футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Приятно, что поклонники нашего клуба вновь отметили мою игру. В моей коллекции уже есть два “шмеля”. Очень ценю эти подарки. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в любых погодных условиях. В последних матчах мы не смогли порадовать их победами. Постараемся сделать это в весенней части чемпионата», — заявил Годзюр.

По итогам опроса вторым в голосовании стал полузащитник Денис Кулаков, третьим — защитник Грегор Балажиц.

В ноябре и декабре Годзюр сыграл пять матчей в чемпионате России и пропустил восемь мячей.

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