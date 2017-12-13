Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Голкипер Годзюр признан лучшим футболистом «Урала» в ноябре и декабре
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
«Приятно, что поклонники нашего клуба вновь отметили мою игру. В моей коллекции уже есть два “шмеля”. Очень ценю эти подарки. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в любых погодных условиях. В последних матчах мы не смогли порадовать их победами. Постараемся сделать это в весенней части чемпионата», — заявил Годзюр.
По итогам опроса вторым в голосовании стал полузащитник Денис Кулаков, третьим — защитник Грегор Балажиц.
В ноябре и декабре Годзюр сыграл пять матчей в чемпионате России и пропустил восемь мячей.