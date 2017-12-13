Голкипер Годзюр признан лучшим футболистом «Урала» в ноябре и декабре

«Приятно, что поклонники нашего клуба вновь отметили мою игру. В моей коллекции уже есть два “шмеля”. Очень ценю эти подарки. Спасибо болельщикам за то, что поддерживали нас в любых погодных условиях. В последних матчах мы не смогли порадовать их победами. Постараемся сделать это в весенней части чемпионата», — заявил Годзюр.