Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Полузащитник «Атлетику Минейру» может перейти в ЦСКА
Полузащитник «Атлетику Минейру» Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte.
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Полузащитник «Атлетику Минейру» Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte.
Армейцы обратились с запросом в бразильский клуб о стоимости трансфера хавбека. О деталях переговоров не сообщается.
Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с «петушками» рассчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за клуб, забил девять голов и отдал три голевые передачи.