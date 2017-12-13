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10:59 (мск), источник: Onedivision.ru

Полузащитник «Атлетику Минейру» может перейти в ЦСКА

Полузащитник «Атлетику Минейру» Ромуло Отеро может перейти в ЦСКА, утверждает Globo Esporte.

Источник: AP 2017

Армейцы обратились с запросом в бразильский клуб о стоимости трансфера хавбека. О деталях переговоров не сообщается.

Действующий контракт 25-летнего венесуэльца с «петушками» рассчитан до лета 2020 года.

Клуб не заинтересован в продаже футболиста. Сам Отеро также хочет подписать новое соглашение с «Атлетику».

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 36 матчах за клуб, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

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