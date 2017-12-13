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11:42 (мск), источник: ТАСС

Представители ЦСКА прошли стажировку в академии мадридского «Атлетико»

ТАСС, 13 декабря. Представители российского ЦСКА прошли стажировку в футбольной академии испанского «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Воспитанниками академии испанского клуба являются голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, а также игроки «Атлетико» Фернандо Торрес, Сауль, Габи, Коке и Томас Парти.

Представители ЦСКА ознакомились с методиками работы академии, посетили стадион резервной команды и встретились с директором клуба Мигелем Анхелем Руисом.

ЦСКА является не первым клубом, который отправил своих представителей перенять опыт в академии «Атлетико». По словам Руиса, люди из многих команд со всего мира приезжали в академию на стажировку. Например, представители клубов из Англии, Южной Кореи, Китая, Японии посетили академию в последнее время.

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