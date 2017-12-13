Представители ЦСКА прошли стажировку в академии мадридского «Атлетико»

ЦСКА является не первым клубом, который отправил своих представителей перенять опыт в академии «Атлетико». По словам Руиса, люди из многих команд со всего мира приезжали в академию на стажировку. Например, представители клубов из Англии, Южной Кореи, Китая, Японии посетили академию в последнее время.