Станет ли «Локомотив» чемпионом и другие расклады весенней части РФПЛ

Источник: РИА "Новости"

Год назад до зимнего перерыва было сыграно всего 17 туров. Многим казалось, что преимущество «Спартака» в пять очков весной будет нивелировано. Даже многие болельщики красно-белых с трудом верили, что команда способна продержаться на вершине. Однако весной «Спартак» сыграл очень уверенно, победив главных конкурентов — «Зенит» и ЦСКА.

«Зенит» Мирчи Луческу ударно начал сезон, но затем играл все хуже и хуже, а весной и вовсе не походил на топ-клуб. Сказался и переезд на новый стадион, где пришлось играть на неготовом поле. В итоге главный претендент на титул остался даже без Лиги чемпионов, заняв лишь третье место.

ЦСКА весной показал результат даже лучше «Спартака», но хватило его только для второго места. Пытался догнать конкурентов в борьбе за еврокубки и «Ростов», но подопечные Курбана Бердыева, который в конце сезона значился вице-президентом клуба и матчи смотрел из ложи, остались лишь шестыми.

Сезон-2015/16 запомнился героической погоней «Ростова» Курбана Бердыева за лидировавшим весь сезон ЦСКА, которая едва не увенчалась успехом. В заключительном туре ЦСКА не без труда победил «Рубин» (1:0), причем на последних минутах Игорь Акинфеев спас команду после атаки с участием Игоря Портнягина и Мийо Цакташа.

Для «Ростова» второе место стало лучшим результатом в истории, а в следующем сезоне команда пробилась и в групповой турнир Лиги чемпионов. Хотя когда после 18 туров «Ростов» уходил на зимний перерыв вторым, все ждали от подопечных Бердыева скорого падения, учитывая, что слабо провели первую часть турнира «Спартак» и «Зенит».

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Неудачником весны стал «Локомотив» Игоря Черевченко, который осенью претендовал на медали, но в итоге остался без еврокубков, финишировав шестым. Зато «Зенит» Виллаш-Боаша после неудачного старта сумел подняться на третье место — во многом за счет голов Халка, который весной забил девять мячей. Лучше выступил лишь Федор Смолов из «Краснодара», забивший после зимнего перерыва 14 голов!

Из-за участия сборной России в чемпионате мира сезон-2014/15 начался непривычно поздно — в первый день августа, потому до зимнего перерыва было сыграно всего 17 туров. Однако «Зениту» их хватило, чтобы на семь очков оторваться от преследователей, и в итоге команда из Санкт-Петербурга это преимущество не растеряла.

Остальным командам выпало бороться за медали и еврокубковые места, причем снова лишним оказался «Спартак», второй сезон подряд занявший шестую строчку. На сей раз иностранному тренеру дали доработать до конца — Мурат Якин был отправлен в отставку уже после завершения сезона.

Зато в первый и пока последний раз призером чемпионата стал «Краснодар» Олега Кононова, который лучше других команд выступил в весенней части. Успешно сыграл и «Рубин», который зимой возглавил Валерий Чалый и вывел в Лигу Европы. Четвертое место заняло «Динамо» Станислава Черчесова, который вскоре будет уволен, а бело-голубые через год отправятся в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Лучший результат в своей истории показала «Мордовия», заняв под руководством Юрия Семина восьмое место.

Весна 2014 года запомнилась невероятной погоней ЦСКА, которому удалось на финише опередить «Зенит». На зимний перерыв после 19 туров армейцы уходили на пятом месте с отставанием от лидеров в шесть очков, но весной команда Слуцкого одержала десять побед подряд. Великолепно сыграл Сейду Думбия, который забил 18 мячей, из них девять — в 11 весенних турах.

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«Зенит» в сезоне-2013/14 сумел выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграл дортмундской «Боруссии», однако Спаллетти испортил отношения с лидерами команды и в марте после домашней ничьей с «Томью» (0:0) он был уволен. Сменил итальянца Андре Виллаш-Боаш, однако, несмотря на восемь весенних мячей Халка, стать чемпионом «Зенит» не сумел. Проиграл чемпионат «Зенит» в домашнем матче с «Динамо», когда при счете 2:4 на поле выбежали фанаты хозяев, сорвав концовку встречи.

Провалил концовку сезона и ставший лишь шестым «Спартак», где после двух весенних матчей был уволен Валерий Карпин, а на его место пришел наставник молодежной команды Дмитрий Гунько. Как никогда близок был к титулу и «Локомотив» Леонида Кучука, однако два поражения на финише от «Ростова» и ЦСКА оставили «железнодорожников» на третьем месте.

Весной успешно сыграли аутсайдеры «Урал» и «Терек», которым благодаря финишному спурту удалось выбраться из опасной зоны. Командам помогли тренерские перестановки — уральцев возглавил Александр Тарханов, а грозненцев — Рашид Рахимов.

Впоследствии такого сильного состава у ЦСКА уже не было — еще полны сил были защитники братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, первый сезон проводил Марио Фернандес, а в полузащите блистали Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Расмус Эльм и Алан Дзагоев. Лучшим же бомбардиром армейцев стал Ахмед Муса (11 голов).

Если в первой части чемпионата главным преследователем армейцев был «Анжи», то весной махачкалинский клуб уступил вторую строчку «Зениту». Бронзовые медали стали последним успехом махачкалинского клуба — вскоре Сулейман Керимов начал распродажу лидеров, в следующем сезоне «Анжи» покинул элиту и продолжает находиться в статусе команды, которая либо вылетает, либо борется за выживание.

Не лучший сезон провел и «Спартак», который летом сделал ставку на испанского специалиста Унаи Эмери, однако затем к руководству командой вернулся Карпин. Весной «Спартак» в целом сыграл неплохо, но подняться выше четвертого места не сумел.

Пятой же стала «Кубань», показав лучший результат в своей истории. При этом кубанцами руководили сразу три тренера — летом Дан Петреску ушел в «Динамо», его сменил Юрий Красножан, который в феврале был уволен, а завершали сезон футболисты из Краснодара уже с Леонидом Кучуком. В 11 весенних матчах «Кубань» не потерпела ни одного поражения.