Юрий Семин: «Локо» — неожиданный лидер? Не согласен

Источник: Спорт-Экспресс

— Как относитесь к тому, что лидерство «Локо» — да еще и с таким отрывом от преследователей — для многих стало сюрпризом?

— Наверное, вы хотели спросить, неожиданность ли это для меня? Нет! И прежде всего потому, что я видел, как игроки работают на тренировках, как выкладываются в каждом матче, как пытаются исправить ошибки партнера. Добавлю еще один очень важный момент — уважение, с которым футболисты относятся друг к другу не только на поле, но и в жизни. Такая команда способна на многое.

— Соломон Кверквелия назвал «Локомотив» семьей. Можно ли сравнить эту команду с той, что пятнадцать лет назад выиграла первое в истории железнодорожников золото?

— В том составе была своя особенность — ярко выраженный лидер, креативный Дмитрий Лоськов. Остальных отличала огромная работоспособность. Сейчас, наоборот, есть больше индивидуально сильных исполнителей. Остается перенять у «Локо» — 2002 мобильность. И получится идеальный сплав.

— После какого матча вы почувствовали, что «Локомотиву» по силам идти по турниру с опережением намеченного графика? Тот же Кверквелия назвал ключевой в этом плане встречу со «Спартаком».

— Соломон упомянул одну из нескольких. А я считаю, что, например, последнюю игру с «Тосно» также можно считать ключевой. Было очень важно не смазать концовку перед отпуском, чтобы, завершив его, возобновить работу в нужном настроении. Так что это совсем не проходная победа. Оглянувшись назад, отмечу — мы двигались вперед от матча к матчу, приобретали не только очки, но и чувство уверенности.

— Кстати, именно «Тосно», как и «Амкару», вы уступили дома. Чем объясните природу поражений от команд, не ставящих сверхзадач?

— Средний уровень клубов в премьер-лиге достаточно высок. Поэтому хватает результатов, которые воспринимаются как неожиданные. Что касается неудач против «Амкара» и «Тосно», то соперникам удалось воспользоваться нашими просчетами. Это стало уроком. Конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но на тот момент получилось именно так.

— Одни считают подбор игроков в «Локомотиве» чемпионским, другие говорят, что в этом плане команда уступает и «Зениту», и «Спартаку». Что скажете вы?

— У каждого — свое мнение. Раз нам удается решать локальные задачи, значит, этот состав мобилен и боеспособен. К тому же вскоре вернутся в строй Гильерме, Чорлука, Ари — это серьезное усиление. Но это не означает, что нам не нужна свежая кровь. А сильнее ли мы конкурентов, покажет весна.

Джефферсон ФАРФАН | Источник: Спорт-Экспресс

— Возвращение Гильерме, Чорлуки и Ари не станет головной болью при определении первых одиннадцати, ведь сейчас на их местах очень неплохо выглядят Коченков, Кверквелия и Фарфан?

— Еще сэр Алекс Фергюсон любил повторять, что конкуренция еще никогда и никому не мешала. И я в это верю.

— То есть зимой намечаются приобретения?

— Если брать новичков, то они должны быть сильнее тех, кто осенью выходил на поле. Найдутся возможности, чтобы купить именно таких футболистов, — буду только рад.

— Сейчас все восхищены Фарфаном. За счет чего так прибавил перуанец, в которого поначалу мало кто верил?

— За счет огромной работы, которая проделана с ним тренерским штабом. Парень практически не выступал два года — и это в возрасте за 30! Но оказалось, что это профессионал с большой буквы, с железным характером и огромным желанием показать, что его рано списывать. Мы брали Фарфана как крайнего полузащитника, а Джефферсон выиграл конкуренцию за место в атаке. Но вообще это футболист, способный выйти едва ли не на любой позиции.

— Какой из 20 матчей первой части чемпионата можете взять за образец на будущее?

— Пожалуй, в Питере против «Зенита», когда на сто один процент оказалась выполнена тактическая установка, проявлены высочайшая игровая дисциплина и самоотдача. Это не просто гостевая победа, а командный шаг вперед в творческом отношении.

Юрий СЕМИН | Источник: Спорт-Экспресс

— Что скажете о конкурентах в борьбе за чемпионство?

— Сильные и слабые стороны «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» хорошо известны. Но впереди зима. За это время можно доукомплектоваться, подтянуть какие-то игровые компоненты, получить психологический заряд на весенний бросок. Поэтому говорить, у кого из них шансы предпочтительнее, не стану. Да это и не совсем тактично. Скажу только, что продолжение борьбы в Лиге Европы создаст всем, кроме «Краснодара», дополнительные трудности.

— Ваше мнение о сопернике по 1/16 финала этого турнира — «Ницце»?

— Очень крепкий клуб, который в прошлом сезоне не прошел отбор в Лигу чемпионов. Пока идет в чемпионате Франции восьмым, но с такими мастерами, как Данте, Снайдер и Балотелли, команда способна на любые сюрпризы.

— Посмотреть ее в деле собираетесь?