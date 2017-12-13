Шамиль Газизов: Зинченко в «Уфе»? Ни ему, ни нам это сейчас не нужно

ШЕСТОЕ МЕСТО СТАНЕТ ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ

— Как оцените итоги первой части чемпионата для «Уфы»?

— Сугубо положительно. Мы на шестом, почетном для нас, месте. Заработали столько очков, сколько заслужили.

— Могли предположить перед стартом сезона, что заберетесь так высоко?

— Прошлый чемпионат мы завершили на седьмом месте, так что все нормально. На себя смотрим пока как на середняка. Поэтому не могу сказать, что результат неожиданный. Что радует — мы стабильно находимся в первой части турнирной таблицы, близко к группе лидеров.

— Что больше всего расстроило в первой части чемпионата?

— Скажу только о своем клубе. По ходу турнира была долгая безвыигрышная серия (семь встреч с учетом Кубка России. — Прим. «СЭ»). Но самый неприятный фактор — вылет из Кубка. А все остальное оцениваю положительно. С каждым матчем прогрессируем. У нас молодой тренерский штаб и команда. Надеюсь, дальше будет только лучше.

— Какие задачи поставлены перед командой на весеннюю часть турнира? Удержаться на шестой строчке?

— Для себя решили так — каждый следующий матч — самый важный. Такая форма обычная, но очень действенная. Сейчас ребята отдохнут. Возможно, будет усиление, может, кто-то покинет команду.

— Итоговое шестое место в чемпионате будет признано успешным?

— Конечно. Это будет огромный успех для «Уфы».

— «Уфа» в последнем перед перерывом матче уступила «Ростову» (0:1). На 67-й минуте произошел спорный эпизод, когда арбитр не засчитал мяч Тумасяна. Ваша оценка эпизода?

— Это две ошибки судей. Сначала арбитр не заметил у нас положения «вне игры», дал продолжить атаку. Мяч в итоге пересек линию ворот — но гол не был засчитан. Момент, конечно, спорный, но у нас были подходы во втором тайме. Мы были готовы к тому, что «Ростов» дома выступает всегда сильно. Эта команда для нас — самый неудобный соперник, которого мы ни разу не обыграли.

— Что нужно сделать, чтобы, наконец, победить?

— Нужен следующий матч. Когда-то любая серия заканчивается.

— Если возвращаться к голу-фантому в Ростове, то вновь встает вопрос с видеоповторами.

— Футбол становится более динамичным, это признают все специалисты. Человеческий взгляд не всегда успевает все разглядеть. Видеоповтор расставил бы все точки над i. Я всегда выступаю за нововведения, за прогресс. Надеюсь, в следующем сезоне в РФПЛ введут видеоповторы.

ЧЕРЕЗ 3 — 4 ГОДА НА «УФУ» БУДЕТ СОБИРАТЬСЯ ПОЛНЫЙ СТАДИОН

— На домашние матчи с «Уралом» и «Амкаром» клуб сделал бесплатный вход для болельщиков. Насколько такая акция себя оправдала?

— Мы это делаем уже не первый раз, тем самым показывая болельщикам, как ими дорожим. Бесплатно кормим наших зрителей кашей, в том числе и фанатов гостей, наливаем горячий чай. Люди ценят это, приходят на наши матчи. Поддержка болельщиков очень важна, не без их помощи мы победили в пяти домашних встречах подряд. Это отличная серия!

— Если весной будет холодно, планируете повторить такую акцию?

— Посмотрим. Первая весенняя игра стоит на 3 марта, сложно что-то прогнозировать в наших климатических условиях. Когда 3 декабря играли с «Амкаром», было достаточно комфортно, всего лишь «минус 1».

— На двух последних осенних домашних матчах на трибунах было более пяти тысяч болельщиков. Хороший для Уфы показатель?

— Приличный — для такого времени года и такой погоды.

— Как привлечь больше людей?

— В первую очередь — красивой, динамичной игрой. Фанаты в Уфе избалованы победами в хоккее. А футбольный клуб еще очень молодой. Со временем люди заполнят трибуны, все сразу не делается. Сначала вот такие цифры посещаемости, через полгода — на тысячу больше. И уже через три-четыре года будем собирать полный стадион.

— «Локомотив» прилично оторвался от конкурентов. Чемпионская гонка завершена?

— Рано так говорить, предстоит большой перерыв. Если бы чемпионат продолжался сейчас, то можно было сказать, что победа «Локомотива» — на 70 процентов вопрос решенный. Но весной все начнется заново, за 10 игр может произойти все что угодно. Хотя железнодорожники на сегодняшний день показывают такую игру, которой должно хватить для чемпионства. Но радует другое — плотность в середине таблицы просто сумасшедшая. 6-е место от 12-го отделяет всего пять очков. Такого нет ни в одном европейском чемпионате. Нас ожидает серьезная концовка. Хотя первая пятерка прилично оторвалась, распределение еврокубковых мест будет решаться между «Локо», «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» и «Краснодаром». А вот борьба за 6 — 12-е место развернется нешуточная.

— Но «Локо» дважды в своей истории терял большое преимущество по ходу чемпионата.

— Статистика — вещь упрямая, но все может измениться. Юрий Семин вернулся в «Локомотив», и команда сразу взяла Кубок России. Железнодорожники вернули победные традиции.

— То есть секрет успеха «Локомотива» в Семине?

— Не только. Клуб отлично работает. Есть персоналии, которые выделяются. И один из них, естественно, Юрий Павлович. Ребята с его приходом поверили в себя.

ЦСКА НЕ ДЕЛАЛ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТОЦКОМУ

— Где «Уфа» проведет зимние сборы?

— Два сбора на Кипре, а третий — в Испании. У нас отработанная схема подготовки, которую повторяем последние три-четыре года.

— Какие позиции планируете укрепить в зимнее трансферное окно?

— Любой клуб хочет усилить каждую позицию. Мы поставили себе определенные ориентиры, как должна развиваться команда. Сергей Богданович (Семак) обозначил, где бы он хотел видеть более качественных игроков. Возможно, кто-то покинет клуб, есть определенные предложения по футболистам.

— По кому конкретно?

— Пока не хотелось бы называть фамилии. Все в стадии переговоров.

— Речь о лидерах команды?

— Естественно. А не лидера кто будет брать?

— Летом сообщалось об интересе к Стоцкому со стороны ЦСКА. Возможен такой трансфер зимой?

— Я бы не хотел комментировать слухи. Но официального предложения не было.

— Но интерес есть?

— Хорошие трансферы происходят в тишине. Поэтому пока сказать нечего.

— Продолжаете общение с Александром Зинченко, который полтора года назад уехал в «Манчестер Сити»?

— Конечно, общаемся. Хотим, чтобы Саша прогрессировал, рос как футболист. Он уже дебютировал в Кубке Англии. Мне показалось, у него довольно неплохо получилось. Надо признать, что «Манчестер Сити» сейчас — настоящий космос. Надеемся, что скоро увидим его и в матче чемпионата. Вся Уфа за него переживает.

— Зинченко не жалеет, что выбрал «Манчестер Сити»? Получить достаточную игровую практику в такой команде очень проблематично.

— Он взял для себя определенную вершину, поставил цель. И если все получится, будет классно. Но вы правы, нереально сложно попасть в состав, конкуренция просто сумасшедшая. Если он преодолеет все трудности, это закалит его как футболиста и как человека.

— Не предлагали ему вернуться в команду хотя бы в аренду?

— Предлагали, но это все несерьезно, в шутку. Ни ему, ни нам сейчас это не нужно. Мы вообще мало кого берем в аренду.

ГОЛОВИНУ НАДО УЕЗЖАТЬ В ЕВРОПУ

— В начале декабря состоялась жеребьевка ЧМ-2018. Сможет сборная России выйти из группы?

— У себя дома команда должна бороться за выход из группы. И не важно, какие будут соперники. Наши болельщики яростно поддержат команду, и этот импульс должен помочь. Надо верить, что сборной по силам показать лучший результат в своей истории.

— Сейчас много разговоров идет о том, стоит ли уезжать в Европу перед домашним чемпионатом мира Смолову и Головину. Что скажете?

— Считаю, Смолов готов играть в серьезном европейском клубе. Мое субъективное мнение — ему нужно уезжать. Не хочу говорить о «Реале» или «Барселоне», но в крепкой зарубежной команде он не затеряется.

— А Головин?

— Тоже. Саша — один из самых талантливых молодых футболистов России. Чтобы дальше прогрессировать, ему нужно сделать следующий шаг. Для всех это будет хорошим примером. Чем больше молодых игроков уедут за границу, тем лучше для сборной.

— Не потеряется Головин в английской премьер-лиге?