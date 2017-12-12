Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Владислав Радимов: Надо дать Манчини время разобраться
Координатор команд «Зенита» называет свою работу хобби и не уверен, что
Координатор команд «Зенита» называет свою работу хобби и не уверен, что
Одновременно с уходом главной команды
— Сейчас в
Радимов позже наградил выпускников медалями за победу в чемпионате города и вместе с Малафеевым напутствовал юных футболистов. Команды 2007 и 2008 годов рождения давали торжественные клятвы, причем младшая группа сделала это увереннее. И выпускники, и новички также выступили с творческими номерами, но не все их досмотрели до конца: Фурсенко и Малафеев сбежали на «срочные дела». Остался только Радимов.
— Есть желание кардинально изменить ситуацию, чтобы золото снова завоевывали именно петербургские игроки? В ЦСКА воспитанники играют в основном составе и выступают в Лиге чемпионов, — спросили у координатора команд «Зенита».
— Было бы глупо говорить, что у меня нет такого желания. Я ленинградец, и для меня болеть за мальчишек из нашего двора, земляков гораздо приятнее. Даже не так: это ближе к сердцу воспринимается. У меня есть такое желание и очень много идей, как и у Славы (Малафеева) — я ему готов помочь во всех его начинаниях. Или Сергею Фурсенко. Что от меня потребуется, я готов сделать. Насколько это будет удачно… Можно говорить, как многие иностранцы, которые сюда приезжали многие годы: «Мы здесь все делаем, кардинально изменим и все будет по-другому». Прошло лет
— То есть это должно быть целью жизни?
— Для меня это немножко не то. С другой стороны, это хобби. Сейчас у меня спросили, щемит ли в сердце, когда я захожу в Академию. Если посчитать в совокупности — вместе с Академией и игрой в «Зените» я отдал клубу больше половины жизни. Для меня это уже не как работа, а хобби, желание, чтобы было больше петербуржцев, новых Аршавиных, Быстровых, Денисовых.
— «Зенит» сегодня подписал Антона Заболотного.
— Футболист достаточно хороший. Он это доказал, забивая мячи в хороших матчах. Это очень фактурный нападающий. Когда мы играли против «Тосно» с «Зенитом-2», он был на хорошем уровне. Другое дело — надо понимать, что «Зенит» — это
— Уверены, что «Зенит» отыграет отставание от «Локомотива»?
— Честно? Не уверен. Потому что осталось 10 туров и надо отыгрывать даже 9 очков, потому что было 0:3 в первом круге. Будем все на это надеяться, и тем интереснее, как мне кажется, чемпионат для простых болельщиков: ЦСКА, «Краснодара». Весенняя часть будет очень интересной как в борьбе за чемпионство — «Локомотив» должен потерять очки — так и в борьбе за лигочемпионовские места.
— Вас удивляет, что в Лиге Европы команда выступает лучше, чем внутри страны?
— Чемпионат — это длинная история, а еврокубки — скоротечная. Настоящая Лига Европы начнется с
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