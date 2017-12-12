Ташаев может подписать контракт с любым клубом, но «Динамо» на него рассчитывает

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее портал Sports.ru сообщил, что Ташаев перейдет в «Спартак» летом в качестве свободного агента. В конце мая у 23-летнего футболиста заканчивается контракт с бело- голубыми, поэтому сейчас он уже может официально вести переговоры с любым клубом.

«С 1 декабря Александр Ташаев может определять свое карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписывать контракт с любым клубом. Конечно, “Динамо” не может не рассчитывать на воспитанника своей академии, заинтересовано в нем и видит его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Болельщики “Динамо” тоже, думаю, смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам», — сказал Смертин.

В конце октября агент футболиста Алан Агузаров сообщил, что к игроку проявляют интерес зарубежные клубы. При этом «Динамо» уже выходило на Ташаева с предложением продлить контракт.

По информации ТАСС, переговоры временно прекратились из-за завышенных, по мнению клуба, требований игрока. Сейчас в нем заинтересованы «Динамо», московский «Спартак» и один из клубов второй лиги чемпионата Германии. Приоритетным вариантом для самого игрока является продление контракта с бело-голубыми.