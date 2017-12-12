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20:28 (мск), источник: ТАСС

Ташаев может подписать контракт с любым клубом, но «Динамо» на него рассчитывает

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник футбольного клуба «Динамо» Александр Ташаев с 1 декабря может подписывать контракт с любой другой командой, но бело-голубые рассчитывают сохранить его в составе. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор «Динамо» Алексей Смертин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее портал Sports.ru сообщил, что Ташаев перейдет в «Спартак» летом в качестве свободного агента. В конце мая у 23-летнего футболиста заканчивается контракт с бело- голубыми, поэтому сейчас он уже может официально вести переговоры с любым клубом.

«С 1 декабря Александр Ташаев может определять свое карьерное будущее совершенно самостоятельно и подписывать контракт с любым клубом. Конечно, “Динамо” не может не рассчитывать на воспитанника своей академии, заинтересовано в нем и видит его перспективы, в том числе и как члена сборной российской команды. Болельщики “Динамо” тоже, думаю, смогли бы оценить преданность Александра бело-голубым цветам», — сказал Смертин.

В конце октября агент футболиста Алан Агузаров сообщил, что к игроку проявляют интерес зарубежные клубы. При этом «Динамо» уже выходило на Ташаева с предложением продлить контракт.

По информации ТАСС, переговоры временно прекратились из-за завышенных, по мнению клуба, требований игрока. Сейчас в нем заинтересованы «Динамо», московский «Спартак» и один из клубов второй лиги чемпионата Германии. Приоритетным вариантом для самого игрока является продление контракта с бело-голубыми.

Ташаев выступает за «Динамо» с 2014 года. За это время полузащитник провел в составе бело-голубых более 70 матчей и забил восемь голов.

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