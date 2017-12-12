Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
На лице американца выросли грибы
Новый год и Рождество – самое популярное время для зачатия
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Жена Саакашвили прокомментировала слова о работе ее мужа на РФ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Шестерых российских хоккеисток наказали за допинг в Сочи-2014
«Зенит» приобрел нападающего
Екатерина Варнава иронично ответила на обвинения в пластике
Девушка нашла мужа на своем детском фото
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
18Кошмарный антирекорд «Спартака»
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
18:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о покупке футболиста Нойштедтера

ТАСС, 12 декабря. Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о покупке футболиста Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкая газета Star.

Какова сумма трансфера, предложенная красно-белыми, не сообщается. По данным издания, тренерский штаб не хочет продавать 29-летнего защитника.

В октябре Нойштедтер сообщил, что во время летнего трансферного окна «Спартак» проявлял к нему интерес, но переговоров между московским клубом и «Фенербахче» не было.

Защитник, который может сыграть и на позиции опорного полузащитника, выступает за турецкий клуб с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке». В нынешнем сезоне он провел за «Фенербахче» 18 матчей в различных турнирах и забил четыре гола.

Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы 2016 года и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций — 2017, но в итоговый состав не попал. Всего за сборную России он провел пять матчей.

Фенербахче
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Что сказал Глушаков о сопернике "Спартака" в лиге Европы
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Хонда, Буссуфа и Луан против Криштиану. Самый чудной турнир ФИФА
Шестерых российских хоккеисток наказали за допинг в Сочи-2014
«Зенит» приобрел нападающего
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
Повышение цен на автомобили: процесс начался Группа BMW с нового года планирует увеличить российские цены на новые автомобили в среднем на 3%
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь