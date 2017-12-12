СМИ: «Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о покупке футболиста Нойштедтера
ТАСС, 12 декабря. Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о покупке футболиста Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкая газета Star.
ТАСС, 12 декабря. Московский «Спартак» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о покупке футболиста Романа Нойштедтера. Об этом сообщает турецкая газета Star.
Какова сумма трансфера, предложенная
В октябре Нойштедтер сообщил, что во время летнего трансферного окна «Спартак» проявлял к нему интерес, но переговоров между московским клубом и «Фенербахче» не было.
Защитник, который может сыграть и на позиции опорного полузащитника, выступает за турецкий клуб с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке». В нынешнем сезоне он провел за «Фенербахче» 18 матчей в различных турнирах и забил четыре гола.
Нойштедтер, который ранее имел немецкое гражданство, получил паспорт РФ накануне чемпионата Европы 2016 года и принял участие в двух играх турнира. Он также был в расширенной заявке национальной команды на домашний Кубок конфедераций — 2017, но в итоговый состав не попал. Всего за сборную России он провел пять матчей.