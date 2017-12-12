СМИ: «Спартак» сделал предложение «Фенербахче» о покупке футболиста Нойштедтера

Какова сумма трансфера, предложенная красно-белыми, не сообщается. По данным издания, тренерский штаб не хочет продавать 29-летнего защитника.

В октябре Нойштедтер сообщил, что во время летнего трансферного окна «Спартак» проявлял к нему интерес, но переговоров между московским клубом и «Фенербахче» не было.

Защитник, который может сыграть и на позиции опорного полузащитника, выступает за турецкий клуб с 2016 года, ранее он играл за немецкий «Шальке». В нынешнем сезоне он провел за «Фенербахче» 18 матчей в различных турнирах и забил четыре гола.