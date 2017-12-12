Заболотный в «Зените». Дзюба — на выход?
Форвард «Тосно» — тот, кто будет много забивать? Или Манчини просто не нужен скандалист на скамейке? Пытаемся разобраться.
Форвард «Тосно» — тот, кто будет много забивать? Или Манчини просто не нужен скандалист на скамейке? Пытаемся разобраться.
У болельщиков «Спартака» есть официальный повод ещё раз напомнить о существовании футбольной кармы. Антон Заболотный подписал контракт с «Зенитом», а значит, что с высокой долей вероятности Артём Дзюба будет вынужден искать себе новую команду. Роберто Манчини, конечно, порой впечатляет странными решениями вроде перевода на фланг защиты Далера Кузяева или Олега Шатова, но держать в запасе двух одноплановых футболистов — слишком даже для него.
Заболотный и правда лучше Дзюбы?
Один из главных факторов, по которому «Зенит» решил разменять Дзюбу на Заболотного, — форма игроков. Артём не может найти себя с начала сезона. Когда Манчини поставил цель ему и Кокорину забить 35 мячей на двоих, Александр принялся отрабатывать и за себя, и за друга. Артём же всё чаще оставался на скамейке и забил за 20 туров лишь однажды. Манчини прилюдно не критиковал Дзюбу за плохую форму, даже несколько раз говорил, что футболист понял его идеи и ему нравится его игра. Время от времени Артём даже выходил в основе, но с результативностью всё было очень плачевно — всего 1 гол в 15 матчах. Но дело даже не в этом. Манчини — не любитель использовать в атаке
С одной стороны, Дзюба с этой задачей не справлялся — всего 1,7 выигранных верховых единоборств в среднем за матч у форварда «Зенита» по сравнению с пятью у Заболотного — это небо и земля. Однако интересна другая цифра — Дзюба намного эффективнее играет на приёме мяча. 114 отрезанных соперников при приёме в среднем за 90 минут против 88 у Заболотного. Кстати, и по количеству отрезанных защитников Дзюба также лучше — 4,6 в среднем за матч против 3,9 у
Тогда в чём дело?
Конечно, чисто визуально Заболотный выглядит интереснее, он более заметен на поле, на три года моложе Дзюбы, вызывается в сборную. Однако возможно, что проблема не только в удручающей результативности Артёма. Так уж повелось, что Манчини не очень любит классических
«Нам нужен форвард, который будет много забивать», — сказал Роберто после ничьей с «Ахматом». Но вряд ли он отойдёт от выработанной годами практики с подвижным дуэтом нападающих при 4−4−2. Можно, конечно, пофантазировать и предположить, что тренер будет использовать двух столбов впереди, когда потребуется навал, вдруг передвинет Ригони с Кокориным на фланги и собьётся на бестолковые подачи от бровок. Но если захотите почитать
Вполне возможно, что дело в характере Дзюбы. Артём показывал свою лучшую игру, когда тренер безоговорочно в него верил. Так было в «Спартаке» при Якине, так было в «Зените» при
Неделю назад Манчини сказал, что «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы», согласно которому команда с Артёмом в составе не может выиграть чемпионство. Похоже, синьор Роберто решил пойти самым простым путём — просто указать Дзюбе на дверь.