Тренер ФК «Уфа» Семак не поедет зимой на стажировку в Англию

Ранее в СМИ сообщалось, что «Уфа» планировала отправить Семака на стажировку в «Манчестер Сити» зимой. Между «Уфой» и клубом из Манчестера в июле 2016 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Тогда же в английский клуб из уфимского перешел украинский полузащитник Александр Зинченко.

«У Семака была возможность поехать в Англию в конце декабря, но там очень плотный график, постоянно идут игры и тренировочного процесса практически нет, поэтому целесообразности в такой поездке нет. А позже не получается по семейным обстоятельствам. У Семака большая семья, люди еще не отдыхали и тренеру надо провести время с семьей», — сообщил Газизов.