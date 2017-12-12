Тренер ФК «Уфа» Семак не поедет зимой на стажировку в Англию

Ранее в СМИ сообщалось, что «Уфа» планировала отправить Семака на стажировку в «Манчестер Сити» зимой. Между «Уфой» и клубом из Манчестера в июле 2016 года было заключено соглашение о сотрудничестве. Тогда же в английский клуб из уфимского перешел украинский полузащитник Александр Зинченко.
«У Семака была возможность поехать в Англию в конце декабря, но там очень плотный график, постоянно идут игры и тренировочного процесса практически нет, поэтому целесообразности в такой поездке нет. А позже не получается по семейным обстоятельствам. У Семака большая семья, люди еще не отдыхали и тренеру надо провести время с семьей», — сообщил Газизов.
Семак возглавил «Уфу» в конце 2016 года. Под его руководством команда завершила прошлый сезон чемпионата России на седьмом месте и дошла до полуфинала Кубка страны, а в текущем после 20 сыгранных матчей располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Ранее Семак на протяжении почти трех лет был помощником главного тренера в «Зените».