Антон Заболотный: Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение
Нападающий Антон Заболотный, подписавший сегодня контракт с «Зенитом», в интервью клубной
Нападающий Антон Заболотный, подписавший сегодня контракт с «Зенитом», в интервью клубной
По его словам, он принимал решение вместе с семьей.
— Антон, поздравляем вас с переходом в «Зенит». Как ощущения?
— Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».
— Когда вообще появился вариант с переходом?
— Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.
— Наверняка же вы не единолично принимали решение.
— Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.
— С зенитовцами, которые играют в сборной,
— Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.
— Роберто Манчини сказал: «Заболотный — хороший игрок». Приятна такая похвала?
— Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.
— Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?
— Великолепная арена. На данный момент — это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.
— Какие у вас сейчас планы? Будете отдыхать?
— Вместе с семьей полетим в отпуск. Когда вернусь, буду готовиться к продолжению сезона.