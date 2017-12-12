Антон Заболотный: Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он принимал решение вместе с семьей.

— Антон, поздравляем вас с переходом в «Зенит». Как ощущения?

— Все отлично. Моя семья счастлива. Планирую хорошо отдохнуть и после Нового года начать работать вместе с «Зенитом».

— Когда вообще появился вариант с переходом?

— Я лично узнал об этом перед последним туром чемпионата России, а до этого переговоры проводили руководители клубов.

— Наверняка же вы не единолично принимали решение. Кто-то вам что-то советовал?

— Советовали многие, да, но принимали решение вместе с семьей. Последнее слово в любом случае было за мной.

— С зенитовцами, которые играют в сборной, что-то обсуждали?

— Если честно, не обсуждал с ними эту тему. До последнего момента никого не ставил в известность, чтобы не мешать ребятам закончить этот год. Хотел спокойно и самостоятельно обдумать переход.

— Роберто Манчини сказал: «Заболотный — хороший игрок». Приятна такая похвала?

— Конечно, он очень классный тренер. Когда специалист такого уровня говорит о тебе хорошие слова, то это приятно, это мотивирует. Слова Манчини еще раз подчеркивают, что я принял верное решение.

— Вы были вместе со сборной России на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с Испанией. Как вам арена? Произвела впечатление?

— Великолепная арена. На данный момент — это лучший стадион России. Мне будет приятно на нем играть.

— Какие у вас сейчас планы? Будете отдыхать?