«Динамо» определилось с местом сборов и соперниками

На время перерыва футболистам раздали план индивидуальных тренировок. 9 и 10 января у команды запланированы тренировки и медобследование, в Новогорске бело-голубые будут заниматься и 11 января, а на следующий день вылетят в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.



Всего в Анталье пройдут три сбора — с 12 по 24 января, с 27 января по 8 февраля и с 11 по 23 февраля. На них запланировано 8 матчей — с румынским «Газ Метаном» (18 января), австрийским «Санкт-Пельтеном» (23 января), чешской «Высочиной» (30 января), словацким «Тренчином» (3 февраля), российским «Амкаром» (7 февраля), белорусским БАТЭ (18 февраля), ещё два оппонента (14 февраля и 22 февраля) станут известны позднее.



В РФПЛ первую встречу после перерыва «Динамо» проведёт 4 марта 2018 года. Бело-голубые сыграют в гостях с «Уфой».