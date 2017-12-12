«Динамо» определилось с местом сборов и соперниками
После матча с «Анжи» в 20-м туре РФПЛ (2:0) футболисты «Динамо» ушли в отпуск, выход из которого состоится 8 января.
После матча с «Анжи» в 20-м туре РФПЛ (2:0) футболисты «Динамо» ушли в отпуск, выход из которого состоится 8 января.
На время перерыва футболистам раздали план индивидуальных тренировок. 9 и 10 января у команды запланированы тренировки и медобследование, в Новогорске
Всего в Анталье пройдут три сбора — с 12 по 24 января, с 27 января по 8 февраля и с 11 по 23 февраля. На них запланировано 8 матчей — с румынским «Газ Метаном» (18 января), австрийским «Санкт-Пельтеном» (23 января), чешской «Высочиной» (30 января), словацким «Тренчином» (3 февраля), российским «Амкаром» (7 февраля), белорусским БАТЭ (18 февраля), ещё два оппонента (14 февраля и 22 февраля) станут известны позднее.
В РФПЛ первую встречу после перерыва «Динамо» проведёт 4 марта 2018 года.