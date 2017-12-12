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Заболотный стал игроком «Зенита»
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный стал игроком «Зенита».
Нападающий «Тосно» Антон Заболотный стал игроком «Зенита».
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Антон Заболотный начал заниматься футболом в школе местного «Металлурга». В 13-летнем возрасте перешел в ЦСКА, где выступал за молодежной командой и привлекался к работе с основным составом. В 2010 году на правах аренды перешел в «Волгарь-Газпром», в 2011 — в «Урал», в 2012 — в брянское «Динамо», после чего снова вернулся в Москву.
С 2013 года Заболотный играл в «Уфе», затем — в воронежском «Факеле», а в 2016 году переехал в Ленинградскую область и присоединился к «Тосно», где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.
В 2017 году новичок «Зенита» был впервые вызван в сборную России.
В текущем сезоне российской