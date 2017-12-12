Заболотный стал игроком «Зенита»

Антон Заболотный начал заниматься футболом в школе местного «Металлурга». В 13-летнем возрасте перешел в ЦСКА, где выступал за молодежной командой и привлекался к работе с основным составом. В 2010 году на правах аренды перешел в «Волгарь-Газпром», в 2011 — в «Урал», в 2012 — в брянское «Динамо», после чего снова вернулся в Москву.



С 2013 года Заболотный играл в «Уфе», затем — в воронежском «Факеле», а в 2016 году переехал в Ленинградскую область и присоединился к «Тосно», где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.



В 2017 году новичок «Зенита» был впервые вызван в сборную России.



В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Антон Заболотный принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.