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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболотный стал игроком «Зенита»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный стал игроком «Зенита».

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Нападающий сборной России присоединится к команде в январе. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

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Антон Заболотный начал заниматься футболом в школе местного «Металлурга». В 13-летнем возрасте перешел в ЦСКА, где выступал за молодежной командой и привлекался к работе с основным составом. В 2010 году на правах аренды перешел в «Волгарь-Газпром», в 2011 — в «Урал», в 2012 — в брянское «Динамо», после чего снова вернулся в Москву.

С 2013 года Заболотный играл в «Уфе», затем — в воронежском «Факеле», а в 2016 году переехал в Ленинградскую область и присоединился к «Тосно», где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.

В 2017 году новичок «Зенита» был впервые вызван в сборную России.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Антон Заболотный принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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