Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Названа самая пьющая страна Европы
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
ВУЗ ответил на ролик с извиняющимся перед мусульманами студентом
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Кристина Агилера значительно поправилась
7 поводов надеть шапку
На лице американца выросли грибы
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
14:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Два футболиста «Уфы» весной могут покинуть клуб

УФА, 12 дек 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на второй отрезок чемпионата России по футболу в прямом эфире БСТ. Одним из ожидаемых был вопрос о судействе в последнем матче башкирского клуба в 2017 году.

Источник: Башинформ

«Мы не будем подавать апелляцию на бригаду арбитров. По словам инспектора, они получат неудовлетворительную оценку за матч “Ростов” — “Уфа”. Этого достаточно», — объяснил Шамиль Газизов.

Читайте также
После матча «Уфа» атаковала арбитра

Также гендиректор «горожан» признался, что клуб не хочет опускаться в турнирной таблице ниже шестого места. Башкирские футболисты стали чаще выигрывать на домашнем поле, а всё потому, что «появилась ответственность перед своими болельщиками».

«Команда стала более атакующей. Здесь играет роль психология. Болельщик стал строгим, требовательным. Но в то же время мы не очень хорошо играем в гостях», — сказал Газизов.

Также Шамиль Газизов рассказал об интересе к уфимским футболистам, в частности, Сильвестру Игбуну и Дмитрию Стоцкому.

«К лидерам всегда есть интерес. Уйдут или не уйдут — станет известно до конца марта. Я не могу точно сказать. Если будет достойное предложение, и ребята захотят перейти в другой клуб, мы их отпустим», — заверил генеральный директор «Уфы».

Далее болельщики затронули тему Лиги Европы. Шамиль Газизов уверено заявил, что он верит в команду, и эти матчи «Уфа» будет принимать на поле стадиона «Нефтяник».

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь