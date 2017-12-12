Два футболиста «Уфы» весной могут покинуть клуб

Источник: Башинформ

«Мы не будем подавать апелляцию на бригаду арбитров. По словам инспектора, они получат неудовлетворительную оценку за матч “Ростов” — “Уфа”. Этого достаточно», — объяснил Шамиль Газизов.

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Также гендиректор «горожан» признался, что клуб не хочет опускаться в турнирной таблице ниже шестого места. Башкирские футболисты стали чаще выигрывать на домашнем поле, а всё потому, что «появилась ответственность перед своими болельщиками».

«Команда стала более атакующей. Здесь играет роль психология. Болельщик стал строгим, требовательным. Но в то же время мы не очень хорошо играем в гостях», — сказал Газизов.

Также Шамиль Газизов рассказал об интересе к уфимским футболистам, в частности, Сильвестру Игбуну и Дмитрию Стоцкому.

«К лидерам всегда есть интерес. Уйдут или не уйдут — станет известно до конца марта. Я не могу точно сказать. Если будет достойное предложение, и ребята захотят перейти в другой клуб, мы их отпустим», — заверил генеральный директор «Уфы».