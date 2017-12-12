Ушел из жизни ветеран уральского футбола, экс-тренер «Уралмаша» Геннадий Санников

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК «Урал», он умер сегодня утром в возрасте 76 лет.

Геннадий Вячеславович выступал за «Уралмаш» с 1966 по 1976 годы и провел более 400 матчей в первенствах СССР. Он является одним из рекордсменов клуба по количеству проведенных матчей. Также входил в сборную РСФСР.