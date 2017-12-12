Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Кристина Агилера значительно поправилась
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
Почему Казахстан отключил все российские телеканалы
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
Гол Сергачёва признан лучшим моментом россиян в НХЛ (видео)
Мужа Бейонсе приняли за ее дедушку
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
14:15 (мск), источник: Nakanune.ru

Ушел из жизни ветеран уральского футбола, экс-тренер «Уралмаша» Геннадий Санников

Ушел из жизни прославленный ветеран уральского футбола, экс-тренер «Уралмаша» Геннадий Санников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК «Урал», он умер сегодня утром в возрасте 76 лет.

Читайте также
«Урал» сыграл вничью с «Арсеналом», продлив безвыигрышную серию в РФПЛ до шести матчей

Геннадий Вячеславович выступал за «Уралмаш» с 1966 по 1976 годы и провел более 400 матчей в первенствах СССР. Он является одним из рекордсменов клуба по количеству проведенных матчей. Также входил в сборную РСФСР.

В футбольном клубе «Урал» выразили свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Санникова. Стоит отметить, что трибуна С стадиона «СКБ-Банк Арена», где екатеринбургская команда проводит домашние матчи, названа его именем.

Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Директор ФСБ признал резню в Сургуте терактом
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
Гол Сергачёва признан лучшим моментом россиян в НХЛ (видео)
Квят против Сироткина. Кому достанется вакансия в «Уильямсе»?
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь