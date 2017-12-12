Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Ушел из жизни ветеран уральского футбола, экс-тренер «Уралмаша» Геннадий Санников
Ушел из жизни прославленный ветеран уральского футбола,
Ушел из жизни прославленный ветеран уральского футбола,
Как сообщили Накануне.RU в
Геннадий Вячеславович выступал за «Уралмаш» с 1966 по 1976 годы и провел более 400 матчей в первенствах СССР. Он является одним из рекордсменов клуба по количеству проведенных матчей. Также входил в сборную РСФСР.
В футбольном клубе «Урал» выразили свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Санникова. Стоит отметить, что трибуна С стадиона «СКБ-Банк Арена», где екатеринбургская команда проводит домашние матчи, названа его именем.