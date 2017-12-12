10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России

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Изумление

«Локомотив»

Подумать только: перед началом сезона в списке букмекерских фаворитов «Локомотив» стоял даже не третьим-четвёртым — седьмым с начала! Шансы «Рубина», «Краснодара» и даже «Ахмата» на титул оценивались выше. На триумф «железнодорожников» ставки принимались из расчёта 57 к 1 — представляете, что чувствуют провидцы, загрузившие деньги на это событие?!



С одной стороны, аналогии с прошлогодним «Спартаком» или «Рубином» 10-летней давности так и просятся на язык. С другой — объяснять резкое ускорение «Локо» исключительно эффектом неожиданности неправильно и несправедливо. Он ведь не только по первости очки собирал, когда недруги на него высокомерно поглядывали, — всё полугодие. Гостевыми победами над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» «Локомотив» прозрачно намекнул на серьёзность собственных намерений, а блестящей осенне-зимней серией (19 очков из 21 возможного) подтвердил претензии — нет, уже не на пресловутое место в пятёрке — минимум на Лигу чемпионов. Максимум — на трофей.

Почтение

Сёмин

Может быть, Юрий Павлович и не самый выдающийся в России теоретик футбола, но практик, безусловно, великий. Сколотить из группы амбициозных мужчин чемпионский коллектив далеко не каждому мастеру под силу. Сёмин этот фокус проделывал в Черкизово, в Киеве, а теперь вновь ведёт на пьедестал родной «Локомотив». В 70 лет оставаться актуальным и эффективным в столь жёсткой конкурентной среде, как футбол, это, знаете ли, дорогого стоит. Наше почтение, Юрий Палыч!

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Недоумение

Манчини

Ещё Алекс Фергюсон в своей автобиографии писал: для достижения результата Манчини (в ту пору коллеге-сопернику шотландского сэра по манчестерскому дерби) требуется длинная обойма из преимущественно зрелых мастеров. «Зенит» всем необходимым итальянца обеспечил, за одно лето наняв 11 новых исполнителей. Истратив на усиление 85 миллионов евро, акционер вправе был рассчитывать на более серьёзные турнирные дивиденды. Но в полной мере Манчини оправдывает ожидания только на международной арене. Вылет из национального Кубка на первой же стадии и восемь очков отставания от лидера в РФПЛ — достижения, прямо скажем, сомнительные. Если что, у предыдущего Мистера, румынского, после двух третей дистанции было даже больше пунктов в таблице — на два. И финишировал он, как и молодой португальский предшественник, только третьим…

Восторг

Фарфан

От него, кажется, даже в «Локомотиве» ничего особенного не ждали, воспринимая немолодого уже перуанца как игрока подмены. Тем удивительнее оказался голевой всплеск Фарфана в последние месяцы года. Десяток матчей подряд (с учётом Лиги Европы) Джефферсон не покидал поле без результативного действия — гола, на худой конец передачи, а в Петербурге дважды выстрелил дуплетом — сперва по «Зениту», а затем и по «Тосно». Если кого-то персонально и выделять в слаженной, боевитой команде Сёмина, то вот его, 33-летнего голеадора из Лимы. Теперь-то Юрий Палыч наверняка запомнил фамилию латиноамериканского джокера — столько драгоценных очков принёс! Форлан уже не актуален — Фарфан в тренде.

Тоска

Казань

Коллеги из казанского издания «Бизнес Online» нарисовали нехитрую, но показательную инфографику: посещаемость спортивных мероприятий в городе в прошлый уик-энд. Футбольный «Рубин» в этом междусобойчике занял третье место… из трёх. Его игра с хабаровскими «армейцами» заинтересовала вдвое меньше зрителей, чем матчи баскетбольного «Уникса» и хоккейного «Ак Барса». 3112 человек на трибунах красавицы-арены выглядели немым укором маркетинговым службам, футболистам с тренерами и клубному начальству. Все они — каждый на своём месте — невольно способствовали отторжению болельщиков от «Рубина». Для успешного перезапуска проекта одной только магии имени Бердыева оказалось недостаточно. Если кто-то в VIP-ложах полагал, что казанский интернационал, месяцами не получая зарплаты, будет умирать на поле за честь города и республики, то он ошибался. Осенний «Рубин» действовал по «застойному» принципу: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». Соответствующей была и его игра, застойно-отстойной. Результат — 11-е место в таблице и безлюдный стадион.

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Надежда

ЦСКА

На фоне повсеместного неумения или нежелания клубов растить собственные кадры ЦСКА остаётся территорией доверия молодёжи. Только не надо миллионный раз талдычить, что другого выхода у клуба не было. Уж на бригаду-то бывалых шабашников — свободных агентов участник Лиги чемпионов денег кое-как наскрёб бы. Акцент на школу был сделан осознанно и, уже можно, наверное, сказать, — дальновидно. Гол Жамалетдинова «Бенфике», Кучаева — «Манчестер Юнайтед», «Первая пятёрка» Чалова — подтверждают перспективность выбранной (пускай и вынужденно) стратегии. Девять игроков в обойме в возрастном диапазоне 18−21 год (и это без учёта Головина) — лучшая оценка работы «армейской» «молодёжки» в последние годы и повод для сдержанного оптимизма болельщика.

Противоречивость

«Спартак»

«Спартак» не был бы самим собой, если бы аккуратно и цинично складывал очки в кубышку. Нет, это слишком банально, пошло для красно-белых. Недаром говорят, что в команде, как в зеркале, отражается характер тренера. Каррере как человеку горячему, экспрессивному традиционные игровые ценности красно-белых определённо близки. Ввязаться в драку и посмотреть, что из этого выйдет, — это в их духе, тренера и команды. Может быть, поэтому у них всё и сладилось в «золотом» сезоне.

Современный «Спартак» эмоционально чрезвычайно зависим от аудитории: чужая, бывает, его вообще не возбуждает, тогда как своя периодически вдохновляет на подвиги — вроде побед над «Севильей», «Зенитом», ЦСКА. Пожалуй, только «Спартак» способен втиснуть в рамки одной недели семь пропущенных мячей в Лиге чемпионов и разгром самого принципиального противника в РФПЛ. В этом и заключается его прелесть: со «Спартаком» не соскучишься.

Уважение

Смолов, Промес

Хотите превратиться из объекта для насмешек в пример для подражания? Спросите у Смолова как. Может, и поделится опытом по доброте душевной. Метаморфоза Фёдора — одно из самых приятных событий в отечественном футболе последних лет. С тех пор как нападающий обосновался в Краснодаре, он ежесезонно борется за титул лучшего бомбардира чемпионата. И, даже выиграв две подряд «бутсы», не сбавляет оборотов — редкое для российского форварда постоянство. И третий же сезон подряд конкуренцию Смолову в снайперском споре оказывает Промес. Оба — молодцы!

Восхищение

Посещаемость в Петербурге

Над многострадальным долгостроем на Крестовском острове Петербурга потешались все кому не лень, и часто обоснованно. И только в этом году у жителей Северной столицы появился наконец годный повод для гордости новым стадионом. Средняя посещаемость в 44,5 тысячи зрителей — это уже «космос» по национальным меркам. За две трети сезона «Зенит» собрал на домашних трибунах больше народу, чем «Урал», «Амкар», «Уфа», «Анжи», «Динамо» и «СКА-Хабаровск» вместе взятые, и на сотню тысяч больше «Спартака».

Сожаление

Отставки Григоряна, Калитвинцева, Кононова, Кучука

Футбол без увольнений немыслим. Жаль, что в этом сезоне Премьер-Лига лишилась нескольких ярких, незаурядных личностей, интересных тактиков, талантливых ораторов. По некоторым мы действительно будем скучать.