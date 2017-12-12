10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
Итожим впечатления от двух третей сезона в
Итожим впечатления от двух третей сезона в
Изумление
«Локомотив»
Подумать только: перед началом сезона в списке букмекерских фаворитов «Локомотив» стоял даже не
С одной стороны, аналогии с прошлогодним «Спартаком» или «Рубином» 10-летней давности так и просятся на язык. С другой — объяснять резкое ускорение «Локо» исключительно эффектом неожиданности неправильно и несправедливо. Он ведь не только по первости очки собирал, когда недруги на него высокомерно поглядывали, — всё полугодие. Гостевыми победами над ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом» «Локомотив» прозрачно намекнул на серьёзность собственных намерений, а блестящей
Почтение
Сёмин
Может быть, Юрий Павлович и не самый выдающийся в России теоретик футбола, но практик, безусловно, великий. Сколотить из группы амбициозных мужчин чемпионский коллектив далеко не каждому мастеру под силу. Сёмин этот фокус проделывал в Черкизово, в Киеве, а теперь вновь ведёт на пьедестал родной «Локомотив». В 70 лет оставаться актуальным и эффективным в столь жёсткой конкурентной среде, как футбол, это, знаете ли, дорогого стоит. Наше почтение, Юрий Палыч!
Недоумение
Манчини
Ещё Алекс Фергюсон в своей автобиографии писал: для достижения результата Манчини (в ту пору
Восторг
Фарфан
От него, кажется, даже в «Локомотиве» ничего особенного не ждали, воспринимая немолодого уже перуанца как игрока подмены. Тем удивительнее оказался голевой всплеск Фарфана в последние месяцы года. Десяток матчей подряд (с учётом Лиги Европы) Джефферсон не покидал поле без результативного действия — гола, на худой конец передачи, а в Петербурге дважды выстрелил дуплетом — сперва по «Зениту», а затем и по «Тосно». Если
Тоска
Казань
Коллеги из казанского издания «Бизнес Online» нарисовали нехитрую, но показательную инфографику: посещаемость спортивных мероприятий в городе в прошлый
Надежда
ЦСКА
На фоне повсеместного неумения или нежелания клубов растить собственные кадры ЦСКА остаётся территорией доверия молодёжи. Только не надо миллионный раз талдычить, что другого выхода у клуба не было. Уж на
Противоречивость
«Спартак»
«Спартак» не был бы самим собой, если бы аккуратно и цинично складывал очки в кубышку. Нет, это слишком банально, пошло для
Современный «Спартак» эмоционально чрезвычайно зависим от аудитории: чужая, бывает, его вообще не возбуждает, тогда как своя периодически вдохновляет на подвиги — вроде побед над «Севильей», «Зенитом», ЦСКА. Пожалуй, только «Спартак» способен втиснуть в рамки одной недели семь пропущенных мячей в Лиге чемпионов и разгром самого принципиального противника в РФПЛ. В этом и заключается его прелесть: со «Спартаком» не соскучишься.
Уважение
Смолов, Промес
Хотите превратиться из объекта для насмешек в пример для подражания? Спросите у Смолова как. Может, и поделится опытом по доброте душевной. Метаморфоза Фёдора — одно из самых приятных событий в отечественном футболе последних лет. С тех пор как нападающий обосновался в Краснодаре, он ежесезонно борется за титул лучшего бомбардира чемпионата. И, даже выиграв две подряд «бутсы», не сбавляет оборотов — редкое для российского форварда постоянство. И третий же сезон подряд конкуренцию Смолову в снайперском споре оказывает Промес. Оба — молодцы!
Восхищение
Посещаемость в Петербурге
Над многострадальным долгостроем на Крестовском острове Петербурга потешались все кому не лень, и часто обоснованно. И только в этом году у жителей Северной столицы появился наконец годный повод для гордости новым стадионом. Средняя посещаемость в 44,5 тысячи зрителей — это уже «космос» по национальным меркам. За две трети сезона «Зенит» собрал на домашних трибунах больше народу, чем «Урал», «Амкар», «Уфа», «Анжи», «Динамо» и «СКА-Хабаровск» вместе взятые, и на сотню тысяч больше «Спартака».
Сожаление
Отставки Григоряна, Калитвинцева, Кононова, Кучука
Футбол без увольнений немыслим. Жаль, что в этом сезоне
Олег Лысенко