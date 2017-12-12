Лодыгин обошёл Березовского по количеству сухих матчей за «Зенит»

Это была уже 46-я игра на ноль за «Зенит» в чемпионате России, и он обогнал по этому показателю Романа Березовского, на счету которого 45 сухих матчей. В списке всех зенитовских вратарей Лодыгин поднялся на четвёртое место, и теперь выше него располагаются только три голкипера: Вячеслав Малафеев (121 матч), Леонид Иванов (79) и Михаил Бирюков (76).