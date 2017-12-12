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14:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Лодыгин обошёл Березовского по количеству сухих матчей за «Зенит»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в выездном матче 20-го тура РФПЛ с «Ахматом» сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Источник: РИА "Новости"

Это была уже 46-я игра на ноль за «Зенит» в чемпионате России, и он обогнал по этому показателю Романа Березовского, на счету которого 45 сухих матчей. В списке всех зенитовских вратарей Лодыгин поднялся на четвёртое место, и теперь выше него располагаются только три голкипера: Вячеслав Малафеев (121 матч), Леонид Иванов (79) и Михаил Бирюков (76).

По среднему количеству сухих матчей Лодыгин среди всех вратарей, сыгравших за «Зенит» в чемпионате страны больше 50 матчей, является единоличным лидером, сообщает «История Зенита».

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