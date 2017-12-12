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12:43 (мск), источник: РБК-Спорт

Василий Уткин: Манчини просто унизил своего игрока

Телекомментатор Василий Уткин назвал неправильным решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, который сначала выпустил на замену Олега Шатова, а затем снял его с игры.

Источник: РБК-Спорт

Манчини выпустил Шатова на поле во втором тайме матча против «Ахмата»: на 54-й минуте Шатов сменил Кирилла Капленко. Спустя 30 минут после этого итальянец провел обратную замену, выпустив вместо Шатова Себастьяна Дриусси.

«Начнём с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял — понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини. Манчини ещё и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потёмках, — сказал Уткин в эфире радио «Эхо Москвы».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Ахмат
0Зенит0

Ранее на своей странице в Facebook Уткин назвал Манчини «манекеном для повязывания шарфа», а в конце ноября написал: «О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. И не болонка. Болонка живая и теплая, болонок многие любят. У меня у самого дома собачка маленькая живет. 6 кило радости! Короче. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» закончился со счетом 0:0. После этой ничьей «Зенит» отстал от «Локомотива», который в параллельном матче выиграл у «Тосно», на восемь очков. После 20-го тура в чемпионате России наступил перерыв — матчи возобновятся в начале марта. Роберто Манчини возглавил санкт-петербургскую команду перед стартом сезона. Перед ним стоит задача выиграть чемпионат России и успешно выступить в Лиги Европы.

В еврокубке «Зенит» стал лучшей командой группового этапа — питерцы набрали больше всех очков (16) и забили больше всех голов (17). В 1/16 финала «Зенит» сыграет против «Селтика».

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