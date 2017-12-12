Федун ждет разгрома «Локо»
Главные откровения 20-го тура РФПЛ.
Главные откровения 20-го тура РФПЛ.
10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА
Версия «СЭ».
1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».
ТОСНО — ЛОКОМОТИВ — 1:3.
«Поздравляю всех с Новым годом. А меня поздравите чуть попозже…».
2. Леонид ФЕДУН, владелец «Спартака».
СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.
«Сказал игрокам, что такие поражения, как от “Ливерпуля”, смываются кровью и потом. В
3. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита».
АХМАТ — ЗЕНИТ — 0:0.
«Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. Сейчас у нас такого нет».
4. Евгений МАРКОВ, нападающий «Тосно».
ТОСНО — ЛОКОМОТИВ — 1:3.
(на вопрос, опасается ли, что его партнер по нападению Зоболотный уйдет в «Зенит») «Дай бог, чтобы ушел! Антон этого заслуживает. Я вижу, как он работает на каждой тренировке».
5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака».
СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.
«Поражение в Ливерпуле 0:7 могло остаться большим камнем на шее надолго. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята — настоящие мужчины».
6. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».
СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.
(на вопрос, заслужил ли ЦСКА три мяча в свои ворота) «В футболе такое бывает. Заслуживаешь или нет — это игра. Бывали случаи, когда и 0:7 проигрывали…».
7. Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС.
СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.
«Если мы сравним работу некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей сборной, и работу Николаева в дерби — понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Он очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень, хотя матч был труднейший».
8. Валерий НЕПОМНЯЩИЙ.
АХМАТ — ЗЕНИТ — 0:0.
«Зенит» должен находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у питерцев беда от богатства. Они укомплектовались, но Манчини все еще ищет, как использовать то, что есть в руках. В глазах аргентинцев иногда вижу растерянность.
9. Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо».
ДИНАМО — АНЖИ — 2:0.
(о двух победах подряд) «Команда поймала кураж, показывает неплохой футбол. И в
10. Иван ПАУРЕВИЧ, полузащитник «Уфы».
РОСТОВ — УФА — 1:0.
(о незасчитанном голе Тумасяна) «Спросите про игру у судьи, он все знает. Уже третий раз такое!».
Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 62
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 58
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 45.