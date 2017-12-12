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11:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федун ждет разгрома «Локо»

Главные откровения 20-го тура РФПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА

Версия «СЭ».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Тосно
1Локомотив М3

1. Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива».

ТОСНО — ЛОКОМОТИВ — 1:3.

«Поздравляю всех с Новым годом. А меня поздравите чуть попозже…».

2. Леонид ФЕДУН, владелец «Спартака».

СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.

«Сказал игрокам, что такие поражения, как от “Ливерпуля”, смываются кровью и потом. В какой-то степени удалось. Но теперь надо обыграть “Локомотив” 4:0. Тогда будем считать, что они прощены».

3. Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита».

АХМАТ — ЗЕНИТ — 0:0.

«Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. Сейчас у нас такого нет».

4. Евгений МАРКОВ, нападающий «Тосно».

ТОСНО — ЛОКОМОТИВ — 1:3.

(на вопрос, опасается ли, что его партнер по нападению Зоболотный уйдет в «Зенит») «Дай бог, чтобы ушел! Антон этого заслуживает. Я вижу, как он работает на каждой тренировке».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 10.12.2017, 16:30
Спартак М
3ЦСКА0

5. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака».

СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.

«Поражение в Ливерпуле 0:7 могло остаться большим камнем на шее надолго. Но команда доказала, что это была просто авария. Ребята — настоящие мужчины».

6. Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник «Спартака».

СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.

(на вопрос, заслужил ли ЦСКА три мяча в свои ворота) «В футболе такое бывает. Заслуживаешь или нет — это игра. Бывали случаи, когда и 0:7 проигрывали…».

7. Андрей БУДОГОССКИЙ, глава департамента судейства и инспектирования РФС.

СПАРТАК — ЦСКА — 3:0.

«Если мы сравним работу некоторых забугорных коллег, которые судили матчи нашей сборной, и работу Николаева в дерби — понятно, в какую сторону склонится чаша весов. Он очередной раз подтвердил свой очень высокий уровень, хотя матч был труднейший».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 20, 11.12.2017, 19:30
Ахмат
0Зенит0

8. Валерий НЕПОМНЯЩИЙ.

АХМАТ — ЗЕНИТ — 0:0.

«Зенит» должен находиться сейчас на месте «Локомотива». Говорят, горе от ума. А у питерцев беда от богатства. Они укомплектовались, но Манчини все еще ищет, как использовать то, что есть в руках. В глазах аргентинцев иногда вижу растерянность.

9. Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Динамо».

ДИНАМО — АНЖИ — 2:0.

(о двух победах подряд) «Команда поймала кураж, показывает неплохой футбол. И в какой-то степени даже жаль, что уходим в отпуск».

10. Иван ПАУРЕВИЧ, полузащитник «Уфы».

РОСТОВ — УФА — 1:0.

(о незасчитанном голе Тумасяна) «Спросите про игру у судьи, он все знает. Уже третий раз такое!».

Лидеры по очкам:
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 62
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 58
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 45.

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