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11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Гудиев продлил контракт с «Ахматом» на 3,5 года

Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев продлил контракт с клубом.

Источник: РИА "Новости"

Новый договор рассчитан на 3,5 года. Информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе «Ахмата».

Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской «Алании», карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в «Ахмат».

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги 22-летний вратарь принял участие в 8 матчах и пропустил 12 голов. Накануне Гудиев совершил 4 сейва во встрече 20-го тура РФПЛ с «Зенитом», а встреча завершилась со счётом 0:0.

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