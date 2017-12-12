На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
Гудиев продлил контракт с «Ахматом» на 3,5 года
Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев продлил контракт с клубом.
Вратарь «Ахмата» Виталий Гудиев продлил контракт с клубом.
Новый договор рассчитан на 3,5 года. Информацию «Чемпионату» подтвердили в
Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской «Алании», карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в «Ахмат».
В текущем сезоне российской