Гудиев продлил контракт с «Ахматом» на 3,5 года

Источник: РИА "Новости"

Новый договор рассчитан на 3,5 года. Информацию «Чемпионату» подтвердили в пресс-службе «Ахмата».

Виталий Гудиев является воспитанником владикавказской «Алании», карьеру в которой начал в 2011 году. В феврале 2014 года российский футболист на правах свободного агента перешёл в «Ахмат».