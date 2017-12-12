Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака»

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«Локомотив» на первом месте.

Кто бы мог перед сезоном подумать, что главный ветеран тренерского цеха России Юрий Семин будет вести «Локомотив» к чемпионскому титулу?

Рано об этом говорить? Но впереди всего треть дистанции — десять туров, — а фора «железнодорожников» перед «Зенитом» и «Спартаком» исчисляется похожими на пропасть восемью очками.

Весной, конечно, все еще может измениться, но отрыв выглядит очень солидным. Московскому «Спартаку» хватило в прошлом сезоне и меньшего, хотя играть оставалось не десять, а 13 матчей.

Многое будет зависеть от первой же игры после возобновления чемпионата, когда 4 марта «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в очном противостоянии. Ну и от того, как «Локо» справится с игрой на два фронта. Впрочем, это касается всех соискателей золотых медалей.

Фантастический Фарфан.

«Локомотив» демонстрирует в этом сезоне образец грамотного использования собственных ресурсов и классного футбольного рационализма. Быстрые встречные атаки «железнодорожников» больно бьют их соперников.

Но и у этой команды есть свой лидер, главный герой. Это перуанец Джефферсон Фарфан. И очень символично, что «железнодорожников», в которых перед сезоном никто не верил, тащит именно этот форвард.

Когда «Локо» подписывал Фарфана свободным агентом, над этим переходом не смеялся только ленивый — мол, уставший от футбола, доигрывающий в арабских странах ветеран, приехал в Москву за «длинным рублем» и вряд ли поможет красно-зеленым.

Все оказалось совсем иначе. Раскачавшись, Джефферсон выдал мощную и эмоциональную концовку осенней части сезона.

Она вместила в себя дубль в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге, а всего — 11 голов в десяти последних играх за клуб. Кроме того, Фарфан стал главным героем стыковых матчей сборной Перу против Новой Зеландии, впервые за 36 лет выведя южноамериканскую сборную на чемпионат мира.

Фарфан был не единственным героем в этой части сезона ни в «Локомотиве», ни вообще в российском чемпионате, но он точно был самым ярким и значимым.

Виражи «Спартака».

Действующий чемпион, начав сезон с победы в Суперкубке, затем, похоже, отмечал ее вместе с долгожданным чемпионским титулом и провалил начало чемпионата, далеко отпустив конкурентов.

Виной тому не только расслабленность или какие-то внутренние проблемы (например, в итоге разрешившаяся история с продлением контракта капитана Дениса Глушакова), но и огромное количество травм, свалившееся на красно-белых.

Лазарет команды Массимо Карреры начал пустеть только к концу осени, и то, вернулись еще не все. Главной же потерей, конечно, был хавбек Роман Зобнин, получивший разрыв крестообразной связки еще в товарищеском матче сборной перед Кубком Конфедераций.

Что не хватало красно-белым именно его, Зобнин доказал, вернувшись (необычайно рано для такой травмы) еще до зимней паузы и внеся огромный вклад в удачную спартаковскую концовку года.

Если в начале чемпионата были поражения от «Зенита» (1:5) и ЦСКА (1:2) и множество упущенных побед, то на финише 2017 года команда Карреры выиграла пять матчей в РФПЛ подряд, вернув должок и питерцам (3:1), и армейцам (3:0).

«Спартак» закончил первую часть сезона на третьем месте, но «Зениту», в 20-м туре вновь потерявшему очки (гостевая ничья с «Ахматом»), он уступает только по разнице мячей в личных встречах и является полноценным участником чемпионской гонки.

Разочарование грандов.

Вообще, первая часть сезона получилась в общем и целом довольно предсказуемой — по крайней мере, пять сильнейших клубов страны занимают пять верхних строчек турнирной таблицы, пусть и не совсем в таком порядке, в каком это предполагалось.

И если «Локомотив» и отчасти «Спартак» могут быть довольны тем, как прошла первая часть сезона, то три других российских гранда — вряд ли.

«Зенит» провел мощнейшую трансферную кампанию, пригласив Роберто Манчини на тренерский мостик и потратив €200 млн, накупив тому аргентинцев и всех «плохо лежавших» российских футболистов.

Великолепное начало чемпионата сине-бело-голубых заставило экспертов в один голос повесить на шеи футболистам клуба золотые медали досрочно. И, видимо, их груз оказался неподъемным.

«Зенит» не только разбазарил весь свой отрыв, но позволил с отрывом обойти себя «Локомотиву» и достать «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». В городе на Неве ждали совсем иного.

Армейцы и «быки» тоже вряд ли остались удовлетворены первой частью сезона. ЦСКА, обладая самым неукомплектованным из контендеров составом, в целом идет очень неплохо, но поражение от «Спартака», неприятное само по себе, отбросило команду Виктора Гончаренко на пятое место, и без усиления красно-синим будет очень трудно рассчитывать весной на большее.

«Краснодар» же вроде бы, как и «Спартак», выдал на финише удачную серию, однако в матче с теми же красно-белыми «быки» дома были разгромлены (1:4).

Но главной проблемой команды нещадно критикуемого Игоря Шалимова является вылет на стадии квалификации Лиги Европы от сербской «Црвены Звезды».

Ренессанс Кокорина.

Главным положительным впечатлением осени для «Зенита» и его болельщиков стал ренессанс Александра Кокорина, наконец заигравшего в тот футбол, которого от него ждали.

Манчини вернул Кокорина на позицию центрфорварда, и это принесло свои плоды — Александр десять раз отличился в чемпионате и восемь раз огорчил соперников в матчах Лиги Европы (включая отборочные раунды).

Благодаря этому забылись все негативные истории, связанные с футболистом, и Станислав Черчесов вновь стал приглашать его в сборную России.

Причем Кокорин часть матчей провел еще и с повреждением, характер которого игрок, правда, назвать отказался.

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Евровесна.

Даже несмотря на неудачу «Краснодара», осеннюю часть еврокубков российские команды смело могут занести себе в актив — впервые за пять лет весной у нас будут играть в Европе сразу четыре команды.

ЦСКА и «Спартак» только в последнем туре потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов (пусть спартаковцы и были биты «Ливерпулем» со счетом 7:0), а третьи места в своих группах обеспечили себе заблаговременно.

«Зенит» очень уверенно выступил в своей группе Лиги Европы, выиграв ее и забив больше всех голов на групповой стадии второго по значимости еврокубка.

«Локомотив» испытывал трудности, но в последнем туре держал ситуацию в своих руках и, обыграв чешский «Фастав Злин» на выезде (конечно, не обошлось без гола Фарфана), тоже вышел с первого места.

Теперь «Локо» сыграет в 1/16 финала с французской «Ниццей», «Спартак» померяется силами с испанским «Атлетиком» из Бильбао, «Зенит» зарубится с шотландским «Селтиком», а ЦСКА ждет война с сербской «Црвеной Звездой».