Легенды осени: сенсация «Локо» и зигзаги «Спартака»
Российская футбольная
Российская футбольная
«Локомотив» на первом месте.
Кто бы мог перед сезоном подумать, что главный ветеран тренерского цеха России Юрий Семин будет вести «Локомотив» к чемпионскому титулу?
Рано об этом говорить? Но впереди всего треть дистанции — десять туров, — а фора «железнодорожников» перед «Зенитом» и «Спартаком» исчисляется похожими на пропасть восемью очками.
Весной, конечно, все еще может измениться, но отрыв выглядит очень солидным. Московскому «Спартаку» хватило в прошлом сезоне и меньшего, хотя играть оставалось не десять, а 13 матчей.
Многое будет зависеть от первой же игры после возобновления чемпионата, когда 4 марта «Спартак» и «Локомотив» сойдутся в очном противостоянии. Ну и от того, как «Локо» справится с игрой на два фронта. Впрочем, это касается всех соискателей золотых медалей.
Фантастический Фарфан.
«Локомотив» демонстрирует в этом сезоне образец грамотного использования собственных ресурсов и классного футбольного рационализма. Быстрые встречные атаки «железнодорожников» больно бьют их соперников.
Но и у этой команды есть свой лидер, главный герой. Это перуанец Джефферсон Фарфан. И очень символично, что «железнодорожников», в которых перед сезоном никто не верил, тащит именно этот форвард.
Когда «Локо» подписывал Фарфана свободным агентом, над этим переходом не смеялся только ленивый — мол, уставший от футбола, доигрывающий в арабских странах ветеран, приехал в Москву за «длинным рублем» и вряд ли поможет
Все оказалось совсем иначе. Раскачавшись, Джефферсон выдал мощную и эмоциональную концовку осенней части сезона.
Она вместила в себя дубль в ворота «Зенита» в
Фарфан был не единственным героем в этой части сезона ни в «Локомотиве», ни вообще в российском чемпионате, но он точно был самым ярким и значимым.
Виражи «Спартака».
Действующий чемпион, начав сезон с победы в Суперкубке, затем, похоже, отмечал ее вместе с долгожданным чемпионским титулом и провалил начало чемпионата, далеко отпустив конкурентов.
Виной тому не только расслабленность или
Лазарет команды Массимо Карреры начал пустеть только к концу осени, и то, вернулись еще не все. Главной же потерей, конечно, был хавбек Роман Зобнин, получивший разрыв крестообразной связки еще в товарищеском матче сборной перед Кубком Конфедераций.
Что не хватало
Если в начале чемпионата были поражения от «Зенита» (1:5) и ЦСКА (1:2) и множество упущенных побед, то на финише 2017 года команда Карреры выиграла пять матчей в РФПЛ подряд, вернув должок и питерцам (3:1), и армейцам (3:0).
«Спартак» закончил первую часть сезона на третьем месте, но «Зениту», в 20-м туре вновь потерявшему очки (гостевая ничья с «Ахматом»), он уступает только по разнице мячей в личных встречах и является полноценным участником чемпионской гонки.
Разочарование грандов.
Вообще, первая часть сезона получилась в общем и целом довольно предсказуемой — по крайней мере, пять сильнейших клубов страны занимают пять верхних строчек турнирной таблицы, пусть и не совсем в таком порядке, в каком это предполагалось.
И если «Локомотив» и отчасти «Спартак» могут быть довольны тем, как прошла первая часть сезона, то три других российских гранда — вряд ли.
«Зенит» провел мощнейшую трансферную кампанию, пригласив Роберто Манчини на тренерский мостик и потратив €200 млн, накупив тому аргентинцев и всех «плохо лежавших» российских футболистов.
Великолепное начало чемпионата
«Зенит» не только разбазарил весь свой отрыв, но позволил с отрывом обойти себя «Локомотиву» и достать «Спартаку», ЦСКА и «Краснодару». В городе на Неве ждали совсем иного.
Армейцы и «быки» тоже вряд ли остались удовлетворены первой частью сезона. ЦСКА, обладая самым неукомплектованным из контендеров составом, в целом идет очень неплохо, но поражение от «Спартака», неприятное само по себе, отбросило команду Виктора Гончаренко на пятое место, и без усиления
«Краснодар» же вроде бы, как и «Спартак», выдал на финише удачную серию, однако в матче с теми же
Но главной проблемой команды нещадно критикуемого Игоря Шалимова является вылет на стадии квалификации Лиги Европы от сербской «Црвены Звезды».
Ренессанс Кокорина.
Главным положительным впечатлением осени для «Зенита» и его болельщиков стал ренессанс Александра Кокорина, наконец заигравшего в тот футбол, которого от него ждали.
Манчини вернул Кокорина на позицию центрфорварда, и это принесло свои плоды — Александр десять раз отличился в чемпионате и восемь раз огорчил соперников в матчах Лиги Европы (включая отборочные раунды).
Благодаря этому забылись все негативные истории, связанные с футболистом, и Станислав Черчесов вновь стал приглашать его в сборную России.
Причем Кокорин часть матчей провел еще и с повреждением, характер которого игрок, правда, назвать отказался.
Евровесна.
Даже несмотря на неудачу «Краснодара», осеннюю часть еврокубков российские команды смело могут занести себе в актив — впервые за пять лет весной у нас будут играть в Европе сразу четыре команды.
ЦСКА и «Спартак» только в последнем туре потеряли шансы на выход в
«Зенит» очень уверенно выступил в своей группе Лиги Европы, выиграв ее и забив больше всех голов на групповой стадии второго по значимости еврокубка.
«Локомотив» испытывал трудности, но в последнем туре держал ситуацию в своих руках и, обыграв чешский «Фастав Злин» на выезде (конечно, не обошлось без гола Фарфана), тоже вышел с первого места.
Теперь «Локо» сыграет в 1/16 финала с французской «Ниццей», «Спартак» померяется силами с испанским «Атлетиком» из Бильбао, «Зенит» зарубится с шотландским «Селтиком», а ЦСКА ждет война с сербской «Црвеной Звездой».
Все соперники достаточно крепкие и интересные, но непроходимых среди них нет, так что российские болельщики смотрят в еврокубковое будущее с оптимизмом.