ФК «Амкар» сыграет с «Црвеной Звездой» и «Астаной» на сборах в турецком Белеке

Источник: РИА "Новости"

Первый сбор в Белеке пройдет с 11 по 31 января. В его рамках «Амкар» 24 января сыграет с польской «Короной», 27 января — с болгарским клубом «Берое», 31 января — с «Црвеной Звездой», которая стала соперником московского ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

На втором сборе в Белеке с 5 по 19 февраля «Амкар» проведет контрольные матчи с московским «Динамо» (7 февраля), черногорским клубом «Будучность» (11 февраля) и участником плей-офф Лиги Европы «Астаной» (15 февраля). Соперник пермского клуба по товарищескому матчу в последний день сбора определится позднее.

В первом матче после зимнего перерыва «Амкар» в рамках ¼ финала Кубка России дома сыграет с курским «Авангардом» 28 февраля. К этой игре команда Гаджи Гаджиева будет готовиться в Перми.