На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
В Испании удар Кокорина мимо ворот в матче с «Ахматом» назвали «промахом года»
Испанское
Испанское
Портал назвал удар игрока сборной России мимо с метра до ворот «промахом года».
В нынешнем сезоне Кокорин забил десять голов в 20 матчах российского чемпионата.
После минувшего матча «Зенит» (37 очков) догнал «Спартак» по количеству набранных баллов, но занимает вторую строчку, опережая
|Михаил Галактионов
|Роберто Манчини
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)