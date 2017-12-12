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00:52 (мск), источник: Чемпионат.com

В Испании удар Кокорина мимо ворот в матче с «Ахматом» назвали «промахом года»

Испанское интернет-издание Marca высмеяло промах форварда «Зенита» Александра Кокорина в матче с «Ахматом» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

Портал назвал удар игрока сборной России мимо с метра до ворот «промахом года».

В нынешнем сезоне Кокорин забил десять голов в 20 матчах российского чемпионата.

После минувшего матча «Зенит» (37 очков) догнал «Спартак» по количеству набранных баллов, но занимает вторую строчку, опережая красно-белых по дополнительным показателям. «Ахмат», имеющий в активе 26 очков, находится на седьмом месте.

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Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.12.2017, 19:30 Зрители: 15532 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Роберто Манчини
Составы
Виталий Гудиев 33
Ризван Уциев (к) 40
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
73′ Филипе Сампайю 94
Одисе Роши 21
Силва Лима Исмаэл 11
26′ Олег Иванов 19
69′ Заурбек Плиев 3
Милад Мохаммади 13
83′ Лео Жаба 8
Беким Балай 18
76′ Магомед Митришев 95
Заур Садаев 9
1 Юрий Лодыгин
18 Юрий Жирков 27′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 73′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
14 Далер Кузяев
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер
23 Миха Мевля 69′
11 Себастьян Дриусси
55 Кирилл Капленко 55′
17 Олег Шатов 86′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 7
11 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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