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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Анжи» проведет три тренировочных сбора в Турции во время зимнего перерыва

«Анжи» проведет три учебно-тренировочных сбора в Турции во время зимнего перерыва в чемпионате России, сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

Перед первым сбором футболисты пройдут углубленный медосмотр в Москве и отправятся в Белек, где будут тренироваться с 11 по 23 января. 22 декабря команда проведет контрольный матч с азербайджанским «Сумгаитом».

Второй сбор состоится с 27 января по 9 февраля, там махачкалинцы примут участие в трех контрольных играх. Заключительный этап подготовки к весенней части сезона пройдет с 13 по 25 февраля.

После 20 туров чемпионата России «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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