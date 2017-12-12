На волне слухов о возможной продаже футбольного ЦСКА мы вспоминаем, как "Роснефть" приобретала хоккейный ЦСКА, и что из этого вышло.
«Анжи» проведет три тренировочных сбора в Турции во время зимнего перерыва
«Анжи» проведет три
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«Анжи» проведет три
Перед первым сбором футболисты пройдут углубленный медосмотр в Москве и отправятся в Белек, где будут тренироваться с 11 по 23 января. 22 декабря команда проведет контрольный матч с азербайджанским «Сумгаитом».
Второй сбор состоится с 27 января по 9 февраля, там махачкалинцы примут участие в трех контрольных играх. Заключительный этап подготовки к весенней части сезона пройдет с 13 по 25 февраля.
После 20 туров чемпионата России «Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.