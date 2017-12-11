Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Названа самая пьющая страна Европы
Дочь Ксении Бородиной завоевала медаль на соревнованиях
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Текущие события
Футбол. Зарубежный
11.12
Эспаньол0
Жирона1
Футбол. Зарубежный
11.12
Лацио1
Торино3
Футбол. Премьер-лига
11.12
Тосно1
Локомотив М3
Футбол. Премьер-лига
11.12
Ахмат0
Зенит0
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Начес и мини: Синди Кроуфорд примерила дерзкие образы
Бельгийский дизайнер выпустил пакет за 14 тысяч рублей
Чем опасны комнатные растения
На лице американца выросли грибы
Москве предрекли появление «гетто» на окраинах
В России начали продвигать малоэтажное жилье
Фоторепортажи
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
10Виталию Мутко — 59!
11 декабря, источник: Советский спорт

Юрий Семин: «Локомотив» — не фаворит чемпионской гонки

После матча «Тосно» — «Локомотив» Юрий Семин намекнул на трансферы в зимнее окно, а Дмитрий Парфенов сетовал на участь маленьких клубов.

Источник: Советский спорт

Юрий Семин: Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны усиления

— Хотел бы отметить высокий уровень ответственности игроков при подготовке к матчам, — похвалил своих подопечных главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — К каждому эпизоду подходят ответственно. Отмечу не только тех, кто выходит в стартовом составе, но и тех, кто играет меньше. Это говорит о том, что в команде есть единство. Футболисты знают нашу цель, наши задачи. Они доказали это и сегодня. Уже, казалось бы, отпуск, пустые трибуны, но они играли мотивированно и азартно.

— «Локомотив» уходит на перерыв с отрывом в 8 очков от второго места. Считаете себя фаворитом чемпионской гонки?
— Мы никогда себя фаворитами не считали, мы рабочая команда, которая идет от игры к игре. Фавориты другие.

— Какие задачи на зимнее окно. Будете приобретать Дзюбу?
— Чтобы конкурировать с «Зенитом» нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждем, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает.

— За счет чего в составе «Локомотива» появляется так много молодых игроков?
— Они завоевали себе место в составе своей работой и продуктивной игрой. Они играют не потому, что молодые, а потому, что лучшие.

— Для победы в чемпионате требуется не только единство тренера с командой, но и с руководством. В этом отношении сейчас все в порядке?
— Победы нас объединят. Я надеюсь на это.

— Как вам жеребьевка Лиги Европы?
— «Ницца» — хорошая команда. Есть Балотелли и много хороших игроков. Будем готовиться. Я полечу на их матч, посмотрю, как они играют. Первая игра очень важна. Считаю, в Лиге Европы «Локомотив» не затеряется.

Дмитрий Парфенов: Обменять Заболотного на Дзюбу нам не предлагали

— Играли с лидером чемпионата, я увидел команду мужиков, которые играли с отдачей, — поделился мнением об игре главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. — Не хватило исполнительского мастерства. Имели моменты, но не использовали их. Соперник их использовал. Качественное исполнение впереди, за счет чего «Локомотив» и идет в лидерах. А нам надо прибавлять, расти и усиливаться.

— Возможный переход Антона Заболотного в «Зенит» станет серьезной потерей для «Тосно»?
— Переход Заболотного — факт практически свершившийся. Мы гордимся, что у нас Антон прибавил, вырос. Это здорово, мы маленький клуб, но это участь таких клубов. «Бавария» тоже забирает лучших, как и «Реал», и «Барселона». Но мы испытываем гордость и радость. Будет тяжело, но нам и так непросто.

— Не предлагали обменять Заболотного на Дзюбу?
— Нет, давайте это опустим.

— Вы не ставили автобус ни в одном матче с топ-командами. Это ваша принципиальная позиция?
— Мы играем так, как позволяет соперник. Некоторые команда не сами ставят автобус у своих ворот, а соперник просто не дает им выйти со своей половины поля.

— В первом круге вы «Локомотив» обыграли. Что изменилось сейчас?
— Тогда со стороны «Локомотива» была недооценка соперника, а мы вышли играть на эмоциях. Сейчас к нам все относятся серьезно. ЦСКА с нами играет основой в полную силу, «Локомотив» выставляет всех сильнейших.

— Подведите итог первой части сезона для «Тосно».
— Мы находимся в неприятной зоне. Во многом из-за календаря. У нас несколько игр подряд с командами, которые борются за Лигу чемпионов. Осталось 10 туров. Мы должны хорошо поработать на сборах, и подняться выше в таблице. В заслугу поставлю, что мы вышли в четвертьфинал Кубка России и доказали всем, что «Тосно» — не мальчики для битья. Весной у нас будут неплохие шансы решить наши задачи.

Тосно 1:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
11.12.2017, 19:30 Зрители: 6108 основной раунд: 20-й тур Петровский
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Юрий Семин
Голы
68′ Никола Труич (Р. Дугалич, В. Галиулин) 77
8 Джефферсон Фарфан (А. Коломейцев, Ал. Миранчук) 19′
24 Эдер 54′
8 Джефферсон Фарфан (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 73′
Составы
90+4′ Давид Юрченко 16
Вагиз Галиулин 21
Евгений Чернов 28
Андрей Буйволов 25
73′ Раде Дугалич 26
Резиуан Мирзов 22
Евгений Марков 20
Никола Труич 77
Александр Карницкий 14
44′ 58′ Максим Палиенко 11
Нуну Роша 15
66′ Рустем Мухаметшин (к) 9
Георгий Мелкадзе 10
77 Антон Коченков 87′
20 Владислав Игнатьев 33′
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
8 Джефферсон Фарфан
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 81′
60 Антон Миранчук
24 Эдер 66′
23 Дмитрий Тарасов
18 Александр Коломейцев 90′
28 Борис Ротенберг
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 6
3 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
10 Угловые 7
9 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
Хорош «зимний чемпион». Фарфан снова феерит в Петербурге
Лига чемпионов сломалась: «Реалу» не повезло со жребием
«Первый канал» покажет испанское класико в прямом эфире
Кошмар «Зенита» в Грозном. Манчини все дальше от «Локомотива»
Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал ЧМ
Гол Зарипова помог «Ак Барсу» обыграть московское «Динамо»
В Испании удар Кокорина назвали «промахом года» (видео)
Новости
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
50-летнюю Николь Кидман «состарили» для съемок В новой криминальной драме голливудская звезда играет полицейского детектива
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Евгений Папунаишвили впервые стал отцом 36-летний Евгений Папунаишвили и его супруга Салима Бижабер впервые стали родителями
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь