Юрий Семин: «Локомотив» — не фаворит чемпионской гонки
После матча «Тосно» — «Локомотив» Юрий Семин намекнул на трансферы в зимнее окно, а Дмитрий Парфенов сетовал на участь маленьких клубов.
После матча «Тосно» — «Локомотив» Юрий Семин намекнул на трансферы в зимнее окно, а Дмитрий Парфенов сетовал на участь маленьких клубов.
Юрий Семин: Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны усиления
— Хотел бы отметить высокий уровень ответственности игроков при подготовке к матчам, — похвалил своих подопечных главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. — К каждому эпизоду подходят ответственно. Отмечу не только тех, кто выходит в стартовом составе, но и тех, кто играет меньше. Это говорит о том, что в команде есть единство. Футболисты знают нашу цель, наши задачи. Они доказали это и сегодня. Уже, казалось бы, отпуск, пустые трибуны, но они играли мотивированно и азартно.
— «Локомотив» уходит на перерыв с отрывом в 8 очков от второго места. Считаете себя фаворитом чемпионской гонки?
— Мы никогда себя фаворитами не считали, мы рабочая команда, которая идет от игры к игре. Фавориты другие.
— Какие задачи на зимнее окно. Будете приобретать Дзюбу?
— Чтобы конкурировать с «Зенитом» нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждем, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает.
— За счет чего в составе «Локомотива» появляется так много молодых игроков?
— Они завоевали себе место в составе своей работой и продуктивной игрой. Они играют не потому, что молодые, а потому, что лучшие.
— Для победы в чемпионате требуется не только единство тренера с командой, но и с руководством. В этом отношении сейчас все в порядке?
— Победы нас объединят. Я надеюсь на это.
— Как вам жеребьевка Лиги Европы?
— «Ницца» — хорошая команда. Есть Балотелли и много хороших игроков. Будем готовиться. Я полечу на их матч, посмотрю, как они играют. Первая игра очень важна. Считаю, в Лиге Европы «Локомотив» не затеряется.
Дмитрий Парфенов: Обменять Заболотного на Дзюбу нам не предлагали
— Играли с лидером чемпионата, я увидел команду мужиков, которые играли с отдачей, — поделился мнением об игре главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. — Не хватило исполнительского мастерства. Имели моменты, но не использовали их. Соперник их использовал. Качественное исполнение впереди, за счет чего «Локомотив» и идет в лидерах. А нам надо прибавлять, расти и усиливаться.
— Возможный переход Антона Заболотного в «Зенит» станет серьезной потерей для «Тосно»?
— Переход Заболотного — факт практически свершившийся. Мы гордимся, что у нас Антон прибавил, вырос. Это здорово, мы маленький клуб, но это участь таких клубов. «Бавария» тоже забирает лучших, как и «Реал», и «Барселона». Но мы испытываем гордость и радость. Будет тяжело, но нам и так непросто.
— Не предлагали обменять Заболотного на Дзюбу?
— Нет, давайте это опустим.
— Вы не ставили автобус ни в одном матче с
— Мы играем так, как позволяет соперник. Некоторые команда не сами ставят автобус у своих ворот, а соперник просто не дает им выйти со своей половины поля.
— В первом круге вы «Локомотив» обыграли. Что изменилось сейчас?
— Тогда со стороны «Локомотива» была недооценка соперника, а мы вышли играть на эмоциях. Сейчас к нам все относятся серьезно. ЦСКА с нами играет основой в полную силу, «Локомотив» выставляет всех сильнейших.
— Подведите итог первой части сезона для «Тосно».
— Мы находимся в неприятной зоне. Во многом
|Тосно
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1:3
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Дмитрий Парфенов
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)