Артем Ребров: Награда «Джентльмен года» — заслуга всего коллектива

— У меня многие спрашивали: какое значение для тебя имеет эта награда? — сказал Ребров. — Если честно, затруднялся ответить, — цитирует Реброва официальный сайт «Спартака». — Но, увидев, сколько великих людей пришло сегодня на церемонию, понял, что это действительно значимая премия. Мне немного непривычно находиться здесь без команды. В этом году мы выиграли два трофея. И я привык, что все призы получаю вместе с партнерами. Сегодня их нет на сцене, но могу точно сказать, что эта награда завоевана также благодаря им. Это заслуга всего коллектива. И искренне надеюсь, что у нас будет еще много совместных побед.