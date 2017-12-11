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11 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Артем Ребров: Награда «Джентльмен года» — заслуга всего коллектива

Вратарь «Спартака» Артем Ребров, ставший лауреатом премии «Джентльмен года», отметил, что эту награду он получил благодаря партнерам по команде.

Источник: РИА "Новости"

Приз вручается ежегодно «Комсомольской правдой» правдой за достойное поведение на поле и за его пределами.

— У меня многие спрашивали: какое значение для тебя имеет эта награда? — сказал Ребров. — Если честно, затруднялся ответить, — цитирует Реброва официальный сайт «Спартака». — Но, увидев, сколько великих людей пришло сегодня на церемонию, понял, что это действительно значимая премия. Мне немного непривычно находиться здесь без команды. В этом году мы выиграли два трофея. И я привык, что все призы получаю вместе с партнерами. Сегодня их нет на сцене, но могу точно сказать, что эта награда завоевана также благодаря им. Это заслуга всего коллектива. И искренне надеюсь, что у нас будет еще много совместных побед.

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