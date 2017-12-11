Артем Ребров: Награда «Джентльмен года» — заслуга всего коллектива
Вратарь «Спартака» Артем Ребров, ставший лауреатом премии «Джентльмен года», отметил, что эту награду он получил благодаря партнерам по команде.
Вратарь «Спартака» Артем Ребров, ставший лауреатом премии «Джентльмен года», отметил, что эту награду он получил благодаря партнерам по команде.
Приз вручается ежегодно «Комсомольской правдой» правдой за достойное поведение на поле и за его пределами.
— У меня многие спрашивали: какое значение для тебя имеет эта награда? — сказал Ребров. — Если честно, затруднялся ответить, — цитирует Реброва официальный сайт «Спартака». — Но, увидев, сколько великих людей пришло сегодня на церемонию, понял, что это действительно значимая премия. Мне немного непривычно находиться здесь без команды. В этом году мы выиграли два трофея. И я привык, что все призы получаю вместе с партнерами. Сегодня их нет на сцене, но могу точно сказать, что эта награда завоевана также благодаря им. Это заслуга всего коллектива. И искренне надеюсь, что у нас будет еще много совместных побед.