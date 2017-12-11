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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура премьер-лиги против «Ахмата"(0:0) объяснил, почему он апеллировал к игрокам соперника.

Источник: РИА "Новости"

— Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, — очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита». — По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.

— Каковы дальнейшие планы команды?

— Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов — реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
11.12.2017, 19:30 Зрители: 15532 основной раунд: 20-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов Роберто Манчини
Составы
Виталий Гудиев 33
Ризван Уциев (к) 40
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
73′ Филипе Сампайю 94
Одисе Роши 21
Силва Лима Исмаэл 11
26′ Олег Иванов 19
69′ Заурбек Плиев 3
Милад Мохаммади 13
83′ Лео Жаба 8
Беким Балай 18
76′ Магомед Митришев 95
Заур Садаев 9
1 Юрий Лодыгин
18 Юрий Жирков 27′
4 Доменико Кришито (к)
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес 73′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
14 Далер Кузяев
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер
23 Миха Мевля 69′
11 Себастьян Дриусси
55 Кирилл Капленко 55′
17 Олег Шатов 86′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Угловые 7
11 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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