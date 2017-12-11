Роберто Манчини: Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве

— Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, — очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита». — По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.