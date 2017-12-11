Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Роберто Манчини: Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 20-го тура
— Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, — очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует, — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита». — По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.
— Каковы дальнейшие планы команды?
— Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов — реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.
|Михаил Галактионов
|Роберто Манчини
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)